Convocazioni in Nazionale Under 17: Gauracs e Dzenitis sfidano l'Ungheria

Nuova chiamata in Nazionale per i due lettoni classe 2008, in forza nell’Under 17 di Marco Sansovini. Enriko Gauracs e Olivers Dzenitis (nella foto) sono stati convocati per le due amichevoli che la Lettonia Under 17 disputerà con i pari età dell’Ungheria. Le sfide sono in programma a Telki il 13 e il 15 maggio.

Saranno tre dunque i canarini del 2008 impegnati con le nazionali la prossima settimana, Dzenitis e Gauracs si aggiungono a Maran, che sarà a Coverciano per il raduno pre-Europeo. Dopo aver preso parte alle qualificazioni in Croazia, valse l’accesso a Europei e Mondiali di categoria, Andrea Maran continuerà infatti a sua avventura con la Nazionale italiana Under 17. Per il portiere canarino classe 2008, nelle ultime settimane aggregato in pianta stabile nella Prima Squadra di Paolo Mandelli, si tratta della quarta convocazione stagionale in maglia azzurra.

Il tecnico Massimiliano Favo lo ha inserito nella lista dei 28 calciatori che prenderanno parte da lunedì 12 maggio al raduno in vista dell’Europeo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.