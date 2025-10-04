Coop Alleanza, Zaccherini nuovo direttore

Il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 ha annunciato l’avvicendamento alla direzione generale. Milva Carletti, entrata in Cooperativa alla fine del 2020 come direttrice corporate e assunto poi il ruolo di direttrice generale, lascia il suo incarico. Carletti ha portato a compimento un complesso piano di risanamento della cooperativa che, a valle della fusione, si era trovata a fronteggiare risultati non positivi e complessità finanziarie. Milva Carletti ha contribuito a porre così le basi per la crescita e lo sviluppo dell’azienda, che sotto la sua guida ha raggiunto importanti risultati anche in ambito commerciale, a vantaggio dei soci e consumatori, di welfare e sostenibilità, portandola in utile un anno prima di quanto previsto dal piano industriale e confermando il risultato positivo anche nel 2024. L’uscita di Milva Carletti chiude quindi un percorso virtuoso della Cooperativa e si inserisce nell’ambito di un progetto più complessivo di rivisitazione della governance della stessa, progetto più volte esplicitato già dal momento dell’insediamento dell’attuale Presidenza.

Ad accompagnare la Cooperativa in questa nuova e ambiziosa stagione, insieme al presidente Domenico Trombone e all’intera squadra manageriale, sarà Luca Zaccherini, manager che vanta una pluriennale esperienza maturata in gruppi di primario standing in diverse industries di matrice industriale, finanziaria e di servizi, ricoprendo ruoli di Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo. "L’ingresso di Luca Zaccherini porta nella Cooperativa un capitale di competenze ed esperienze di altissimo spessore. Al neo Direttore Generale spetterà il compito di guidare la Cooperativa nel percorso di rilancio e rafforzamento sul mercato, perseguendo gli obiettivi di crescita della Gestione Caratteristica che la Cooperativa si è data. Potrà contare sul supporto mio personale, di tutto il Consiglio di Amministrazione e – sono certo - di ognuna delle oltre 16.000 persone che ogni giorno contribuiscono ai risultati di Coop Alleanza 3.0" ha dichiarato Domenico Trombone.