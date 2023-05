"Coop Nazareno generosa" Arriva il grazie del Papa

Una sorpresa inaspettata che ha riempito di gioia tutta la Cooperativa sociale Nazareno di Carpi: una lettera di saluti, auguri e una benedizione speciale da parte di Papa Francesco, per la XXV Edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti (promosso e organizzato dalla Nazareno) che è attualmente in corso. La lettera si pone in relazione all’incontro in sala Nervi con il Pontefice, dello scorso 15 febbraio, quando, al termine dell’esibizione in Vaticano dell’Orchestra Scià Scià della Nazareno e dell’Orchestra delle scuole medie Alberto Pio, dopo la tradizionale Udienza, il Maestro Enrico Zanella, direttore della Scià Scià, ha personalmente consegnato a Papa Francesco il ‘Book Festival 2022’ con tutte le immagini e le descrizione della manifestazione dello scorso anno. Le parole della lettera, inviata a nome del Pontefice, dalla Segreteria di Stato vaticana, sono indirizzate al presidente della Cooperativa: "Pregiatissimo Signore Sergio Zini, in occasione dell’Udienza generale del 15 febbraio scorso, anche a nome degli studenti e dei musicisti delle orchestre Scià Scià e Alberto Pio di Carpi, ha indirizzato al Santo Padre Francesco espressioni di filiale gratitudine, accompagnandole con il dono di una pubblicazione. Sua Santità, che ha apprezzato il devoto gesto e i sentimenti che lo hanno suggerito, esorta a proseguire nel generoso impegno volto a favorire, attraverso progetti artistici e formativi, la riabilitazione, l’integrazione ed il benessere delle persone con fragilità psico-fisiche. Il Papa, mentre affida Lei e gli Operatori di codesta Cooperativa alla materna protezione della Vergine Maria, di cuore vi imparte la desiderata Benedizione Apostolica, fonte di ogni grazia celeste, che volentieri estende a quanti prenderanno parte alla XXV Edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti, con l’augurio che lo Spirito Santo conceda a ciascuno la forza illuminante dei suoi ineffabili doni. La saluto cordialmente, con sensi di distinta stima. Mons. Roberto Campa Assessore".

"Siamo tutti molto contenti – afferma Sergio Zini –. Queste parole sono per i nostri ragazzi il giusto riconoscimento delle loro fatiche e dell’impegno. Sono ancora tutti molto ricchi per l’incontro di febbraio. Inoltre, questa benedizione del Papa ci dà ulteriore forza per tutti gli eventi del Festival che stiamo realizzando e che sentiamo particolarmente vicino: per pura casualità il titolo scelto per l’edizione del 25ennale, ‘La Casa La Strada Il Villaggio’, sono le stesse linee guida della Cei per la disabilità. Ci sentiamo molto ‘dentro’ la Chiesa".

Maria Silvia Cabri