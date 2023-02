Cooperativa Gulliver, operatrici socio sanitarie in stato di agitazione

E’ stato preannunciato dal sindacato Funzione Pubblica Cgil lo stato di agitazione delle 27 lavoratrici e lavoratori del Sad-Servizio di Assistenza Domiciliare Polo 3 di Modena (quartieri Sant’Agnese e Buon Pastore), gestito dalla cooperativa Gulliver per conto del Comune e dell’Ausl in regime di accreditamento. Le lavoratrici e i lavoratori contestano il mancato rispetto del monte ore contrattuale, l’imprevedibile organizzazione dei turni di lavoro e l’arbitraria attivazione dell’istituto della reperibilità che comportano, per le operatrici socio sanitarie dei due quartieri, perdita di salario mensile e modificazioni, anche giornaliere, dell’orario di lavoro, che rendono inconciliabili i tempi di vita privata e di cura familiare con quelli di lavoro.