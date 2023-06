Cooperativa ’La Porta Bella’ "Nel giardino segreto un orto ecosostenibile"

I piccoli gesti quotidiani di ogni persona sono il segreto per migliorare la vita di tutta la comunità: è con quest’idea che il concorso #abbiamonelcuore, promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo continua a raccogliere iniziative dei cittadini da valorizzare attraverso una call to action per incentivare pratiche di ecologia e sostenibilità. Entro venerdì 30 giugno potranno partecipare all’iniziativa tutti coloro che hanno in mente proposte per prendersi cura degli spazi comuni e degli ambienti della loro città: le idee più interessanti presentate nei territori coinvolti saranno premiate con beni o denaro da dedicare ai progetti vincitori.

La cooperativa sociale La Porta Bella, che dal 2015 si occupa di prevenzione del disagio giovanile attraverso iniziative incentrate sulla relazione positiva tra educatori ed educandi in ogni fase dello sviluppo, si è candidata ad #abbiamonelcuore con un progetto chiamato "Il giardino segreto" al fine di promuovere tre temi importanti: riqualificazione, integrazione e comunità. "Sette anni fa – spiega Andrea Atti, presidente della cooperativa sociale – valorizzando un luogo disabitato di proprietà del Comune in via Agnini, abbiamo avviato il progetto educativo Ain Karem che attualmente comprende una scuola dell’infanzia e un nido, entrambi associati alla Fism di Modena. Oggi vogliamo dedicare una parte del giardino lunga e stretta, ancora dismessa, alla costruzione di un orto che possa diventare un ambiente educativo interattivo per le scuole". Il progetto in questione non è soltanto rivolto agli alunni, ma mira a incentivare l’aggregazione sociale grazie al coinvolgimento degli anziani della Casa della Gioia e del Sole, oltre che di genitori e nonni dei bambini della scuola, abitanti del quartiere e volontari. "In collaborazione con la cooperativa Coltivo anche io – prosegue Atti – faremo costruire alcuni cassoni per contenere orti sospesi che saranno utilizzati per creare un piccolo cortile dove i bambini potranno accedere con le maestre. All’interno di questo luogo, grazie alla partecipazione di volontari e degli ospiti della Casa della Gioia e del Sole, che ci aiuteranno nella semina e nella manutenzione dello spazio, verrà preparato il terreno per coltivare frutti, ortaggi, piante da fiore ed erbe aromatiche: vogliamo che i bambini possano trovare un ambiente speciale per guardare, toccare con mano e assaggiare le bellezze della natura".

Un progetto che lega vari temi attuali, dallo scambio intergenerazionale all’iniziativa pedagogica, senza dimenticare la sostenibilità ambientale: attualmente all’interno dell’istituto Ain Karem ci si occupa già della raccolta di sfalci e materiali di scarto del verde al fine di produrre compost e fertilizzare il terreno. Oltre a ciò, si auspica di continuare a portare avanti percorsi formativi, come è già stato fatto in passato, coinvolgendo studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado sul tema di riciclaggio ed ecologia. "Parlare di riqualificazione e integrazione – conclude Atti – per noi è un tema decisivo: a causa del lockdown si sono persi molti luoghi di aggregazione che oggi sarebbe importante recuperare. La nostra speranza è quella di integrare la cittadinanza dando vita a uno spazio di istruzione, ecologia e socialità: senza il contatto con gli altri non ci può essere innovazione e fare comunità le persone che vivono accanto a noi è il modo migliore per guardare verso il futuro".

Jacopo Gozzi