"Cooperative sociali, per reggere serve un patto con il pubblico"

La cooperazione sociale appare in crescita in termini di fatturato, ma è esposta a elementi di fragilità segnalati dalla diminuzione, in termini reali, del margine operativo lordo. A fronte di un aumento complessivo del fatturato del 6%, con il recupero totale di quanto perso nel 2020, il margine operativo lordo si è infatti ridotto leggermente, e l’analisi dell’andamento decennale evidenzia una vera e propria caduta per quello delle cooperative sociali di tipo A, ovvero quelle impegnate nei servizi sociosanitari (soprattutto per anziani e disabili) ed educativi, cioè quelli maggiormente legati alle attività affidate dal pubblico. "Per le nostre cooperative impegnate nell’assistenza – spiega il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia Matteo Caramaschi – i ricavi sono aumentati solo dell’1% e il margine operativo lordo è inferiore a quello del 2013, con una curva discendente che si è avviata nel 2017 ed è certamente attribuibile a un netto aumento del divario tra i costi sostenuti e le tariffe riconosciute dalle pubbliche amministrazioni. Per esempio, i costi di energia e beni necessari all’assistenza sono aumentati del 18,6%, con un ulteriore +5% nel 2023, mentre dalla Regione è giunto un adeguamento del 2,8%. Se consideriamo che siamo di fronte a imprese che non sono orientate al profitto e si gestiscono a costi e ricavi – aggiunge Caramaschi – è evidente perché abbiamo detto alla Regione che non siamo più in grado di coprire i costi necessari per l’erogazione dei servizi, in particolare assistere anziani e disabili". Per i servizi assistenziali, sociosanitari ed educativi il rapporto delle cooperative con l’ente pubblico è essenziale, in quanto rappresenta, direttamente o indirettamente, la parte principale del fatturato (70%).

"I ricavi da privati cittadini e imprese, che valgono soprattutto per le cooperative di inclusione lavorativa e riguardano in prevalenza pulizie, lavorazioni industriali e altri servizi sono in graduale aumento, – sottolinea Caramaschi – Tuttavia, è indubbio che serve un nuovo patto con gli enti pubblici che consenta di dare valore alle competenze delle cooperative sociali, mantenere un sistema di welfare accessibile a tutti i cittadini e, soprattutto, sia in grado di sostenere i più deboli. Forse non tutti sanno che nella nostra regione oggi ci sono 189 anziani ogni 100 bambini; nel 2040 il rapporto sarà 270 a 100", conclude il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia Matteo Caramaschi.