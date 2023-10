Cooperazione, domande fino al 30 ottobre

Le persone interessate a partecipare al corso per volontari della cooperazione internazionale possono presentare domanda fino a lunedì 30 ottobre. Per consentire una maggiore partecipazione, infatti, è stata prorogata di una settimana la scadenza, inizialmente prevista per il 23 ottobre. Giunto alla 18ª edizione, il corso è promosso dal Comune di Modena e inizierà a novembre, sviluppandosi in dieci fine settimana didattici (fino a ottobre 2024) ai quali si aggiungono ulteriori attività laboratoriali e workshop. Nel corso, le lezioni frontali con docenti universitari ed esperti si alterneranno a testimonianze di volontari, attività laboratoriali, analisi di esperienze e buone pratiche, momenti di discussione e confronto.