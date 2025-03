Coopernuoto ko a Prato. Ora i playoff sono più lontani

Pallanuoto maschile modenese tra gioie e dolori, dopo il week end "lungo", che si è confermato decisivo per chiarire la classifica: se nel clan del Penta Modena si gioisce per la bella vittoria in casa di una Coopernuoto Carpi comunque confermatasi validissima avversaria, proprio tra le fila carpigiane ci si rammarica per la sconfitta patita anche nel recupero domenicale a Prato, che allontana Ascari e compagni dalla zona Playoff. Prato si conferma avversaria scorbutica, e Carpi forse paga anche l’azzardo delle due partite nel giro di meno di venti ore, che finisce per sentirsi nelle gambe. Ferma la promozione, si è giocato in serie B femminile, ed ancora una volta le coraggiose ragazze del Penta devono incassare una severa sconfitta, ma lo fanno lottando fino alla fine, per quello che i mezzi tecnici consentono loro.

PALLANUOTO B, 10^G.: Azzurra Prato – Coop PR 8-2; Persicetana - Reggiana 7-9; Torre Pontassieve – Ravenna 13-5; Coopernuoto Carpi – Penta Modena 6-7; President BO – Mugello 7-10; REC. Azzurra – Coopernuoto 12-6; Pontassieve – Mugello 8-6. CLASSIFICA: Penta Modena punti 28, Azzurra 24, Coopernuoto Carpi 22, Coop PR e Reggiana 18, Pontassieve 15, Persicetana 12, Ravenna e Mugello 6, President BO 0.

B FEMM., 1^G.: Vela Ancona - Penta Modena 18-3; Mestrina – Plebiscito PD 3-7. CLASSIFICA: Plebiscito PD (3) e Mestrina (4) punti 9, Vela Ancona (3) 6, Trieste (1) e Penta Modena (5) 0. Tra parentesi le partite giocate, o le gare in meno (*).

m.c.