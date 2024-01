Coppa, c’è l’Atalanta tra il Sassuolo e i quarti: "Spazio alle riserve, ma vogliamo vincere"

"L’Atalanta è un club importante, che negli anni si è ritagliato uno spazio altrettanto importante nella massima serie. Affrontarla e contenderle una vittoria cui tengono loro quanto noi deve essere uno stimolo. In campo andiamo per giocarcela e passare il turno". Non smette di credere nel suo Sassuolo, il tecnico Alessio Dionisi, e lo spinge verso l’ennesima mission impossibile, ovvero sbancare quella Gewiss Arena dentro la quale i neroverdi hanno vinto una sola delle 14 gare giocate (dieci anni fa) e non fanno punti dall’aprile 2017. Prova ad andare oltre una classifica che piange (16 punti in 18 gare, un risicato +2 sulla zona salvezza) e un momento, lunghissimo, di difficoltà – una vittoria in tre mesi – il tecnico neroverde, senza perdere di vista la Fiorentina, la cui ombra si allunga sul prossimo turno di campionato. La Coppa offre l’occasione di ridare fiducia ad un gruppo che ne ha persa parecchia, ma impone anche prudenza e rotazioni cui, inevitabilmente, Dionisi ricorrerà.

"Troveranno sicuramente spazio ragazzi che fin qua ne hanno avuto meno, perché hanno le qualità per fare bene. L’impegno lo rispettiamo, l’obiettivo è arrivare ai quarti", dice ancora il tecnico neroverde, alla ricerca di una ‘quadra’ difficilissima da trovare e di quella che sarebbe un’autentica impresa. Ovvero acciuffare i quarti per poi presentarsi contro la Fiorentina sabato al Mapei Stadium, con la carica che serve a confezionarne un’altra. Vedremo, anche se Gasperini non sembra farsi ingannare dalle difficoltà dei neroverdi: "Sono gare diverse dal campionato: l’eliminazione diretta può riservare sorprese", ha detto il tecnico della Dea, aggiungendo come "il Sassuolo sta facendo buone gare. Sarà difficile ma abbiamo fiducia". Qui Atalanta. I nerazzurri hanno già aperto il loro mercato acquistando Hien dal Verona, ma per restare alla gara di stasera lecito aspettarsi che Gasperini dia vita ad ovvi cambiamenti di formazione. Davanti a Musso, difesa con Dijmsiti, Bonfanti e Kolasinac, mentre gli esterni di centrocampo saranno Holm e Bakker. In mediana Adopo e Pasalic, con Miranchuk dietro a Muriel e De Ketelaere che svaria. Nel caso, pronto l’ex Scamacca.

Qui Sassuolo. Missori e Pedersen dal 1’ sono più di un’ipotesi per la difesa, Lipani è un’opzione per dar fiato a uno tra Henrique e Thorstvedt. Gli assenti di campionato restano quelli, il rientrante Viti è pronto solo per uno scampolo di gara, ed Erlic e Berardi – usciti ammaccati dalla gara contro il Milan – vanno preservati. Sassuolo 2? No, Sassuolo ‘uno e mezzo’, nuovo soprattutto in attacco: Castelljo, Mulattieri ci sono, poi due tra Ceide o Laurientè e Bajrani o Volpato.

Stefano Fogliani