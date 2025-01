Coppa di Seconda Categoria. Piumazzo festeggia dagli 11 metri

PIUMAZZO

6

J. FINALE

4

PIUMAZZO: Mazzini, Salvi, Serafini, Ghiaroni, Salcuni, Ferroni, Allegretti, Mazzini, Crispino (70’ Goura), Borrelli, Shehu (116’ Laino). A disp.: Campo, Bani, Cavallari, Iotti, Casarini, Aldrovandi, Grenza. All.: Orlandi

JUNIOR FINALE: Aloè, Grandi (54’ De Rosa), Pisa, Gallerani (54’ Veratti), Pignatti, Pecorari, Govoni, Meletti, Azzouzi (105’ Tafuri), Cumani, Ait (77’ Mengoli). A disp.: Bretta, Castagnoli, Sajeva, Avanzi. All.: Cumani

Arbitro: De Feo di Modena

Reti: 12’ Serafini, 54’ Veratti.

Note: espulso al 94’ Mazzini per doppia ammonizione, ammoniti Salcuni, Mazzini, Pecorari e Pignatti (JF). Sequenza rigori: Cavallari gol, Cumani gol, Ferroni gol, Veratti gol, Aldrovandi gol, Pignatti parato, Serafini gol, Govoni gol, Salcuni gol

Finisce nella bacheca del Piumazzo la Coppa di Seconda modenese. Nella finale di Campogalliano i ragazzi di Davide Orlandi hanno piegato ai rigori lo Junior Finale, con le due squadre che erano già comunque entrambe ammesse al tabellone regionale. Al 12’ il Piumazzo passa con un bel tiro di Serafini che la piazza sul palo lontano. Al 54’ il pari: Pignatti per Ait, gran palla per Azzouzi, il portiere para, sulla respinta il neo entrato Veratti pareggia, non succede nulla nemmeno ai supplementari. Ai rigori Mazzini para su Pignatti e il Piumazzo fa 5 su 5.

COPPA TERZA. Gli abbinamenti dei quarti del 26/2 (20,30): San Francesco-Madonna di Sotto, Real Montale-Audax, Cortilese-Gaggio, Novese-Concordia.