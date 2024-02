Coppa di Seconda, in campo Fortitudo e Mirandolese Inizia stasera il cammino regionale nella Coppa di Seconda categoria per Mirandolese e Fortitudo, con la possibilità di ottenere il primo posto nei ripescaggi in Prima. Le due squadre modenesi si sfideranno contro avversari reggiani nel primo turno, con partite decisive che potrebbero finire ai rigori. Altre sei sfide sono in programma per determinare i quarti di finale.