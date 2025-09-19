Coppa di Terza, ecco le 16 qualificate. Per Ancora e Junior Fiorano vittorie con sei reti

Si sono giocati mercoledì sera i sedicesimi della Coppa di Terza che ha promosso 16 formazioni agli ottavi del 22 ottobre: Bortolotti-Cimone 4-5 ai rigori (1-1 al 90’ con botta e risposta fra Ori e Checchi), Serramazzoni-Fonda Pavullese 2-1 (di Salsi e Nikolli le due reti decisive), Prignanese-Montefiorino 2-4 ai rigori (al penalty di Donadelli ha risposto al 94’ Miele per i padroni di casa), San Francesco-Eagles V. Ancora 0-6 (tris di Venturelli, Zade, Nicolo e Bellei), Real Montale-Union 81 0-3 (2 Samiri e Vecchi), Academy TdC-Terre di Castelnuovo 2-1 (reti decisive di Rangoni e Amine), A. Solignano-Gioconda 3-0 (2 Alagna e Kici), J. Fiorano-Magreta 6-1 (2 Patti e Tempesta, poi Salah e Barbolini), Roveretana-Vallalta 5-4 ai rigori 81-1 al 90’ con reti di Gilioli e Vandelli), 4Ville-Sozzigalli 0-1 (Soldano), Baracca-Cortilese 3-2 (Felline, Gasi e Basile per i bomportesi), Monari Nasi-Gaggio 3-2 (Mezzetti, Baroni e Casali per i gialloblù), Sanfa-San Damaso Monari Nasi U21 1-2 (Filetti e Merahi per gli ospiti), Cognentese-Ganaceto 7-8 ai rigori (2-2 al 90’, doppio Conte e risposta di Paltrinieri e Tabi), Borghetto-Castelfranco 0-1 (Salama), Manzolino-Fides 3-2 (Korotash, Brunelli e Njie).