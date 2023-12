Coppa Italia delle freccette al centro ’Nuvolari’

Evento d’eccezione da oggi a domenica al centro sportivo Tazio Nuvolari. Da tutta la Penisola, saranno infatti in paese i "big" delle freccette, per sfidarsi nelle competizioni della finale di Coppa Italia e del Campionato italiano, sia in singolo sia in doppio. Si comincia oggi alle 17 e sabato dalle 9 con la Coppa Italia sezione "Steel". Domenica, sempre dalle 9, sarà il turno del Campionato italiano singolo e doppio sezione "Steel". Domani e domenica sarà attivo all’esterno del palazzetto dello sport, congiuntamente al Bar Lume, uno stand gastronomico con prodotti tipici del territorio. "Sono attesi – spiega il sindaco Enrico Tagliavini – circa 200 atleti con accompagnatori al seguito, per circa 400 persone sul territorio. E’ quindi una grande opportunità per il commercio locale: il nuovo Tazio Nuvolari sta diventando un grande attrattore di persone che possono conoscere Savignano oltre che per lo sport anche per le sue bellezze".

m.ped.