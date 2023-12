Coppa Italia giovanile oggi ad Ascoli Piceno. Domani Trofeo Triveneto a Casale del Sile

Doppio appuntamento per il ciclocross modenese nell’ultimo weekend del 2023. Oggi ad Ascoli Piceno si corre la Coppa Italia Giovanile e domani a Casale del Sile (Tv) la 10^ prova del Trofeo Triveneto. Nella prova di oggi saranno in gara per l’Ale Cycling Team Modena tra questi Edoardo Tassi,Samuele Boschetti,Stefano Cavalli,Nicholas Scalorbi,Lucio Baccini e Jolanda Sambi che nel campionato italiano di società hanno conquistato un ottimo argento che ha gratificato il lavoro del team del presidente Stefano Belloi, Alla Coppa Italia Giovanile saranno al via per Team A Favore del Ciclismo diretto da Michele Paletti,i campioni regionali su strada esordienti 1° anno Leonardo Manfredi e quello del 2° anno Marcello Pelloni assieme a Nicolò Fiumara,Elia Pivetti e Valentina Bravi per tutti sarà una prova generale per i tricolori assoluti che si svolgeranno ai confini del modenese a Castelletto di Serravalle (Bo) su di un percorso collaudato con il Master Cross Emilia. Domani ultimo dell’anno lo squadrone dell’Ale Cycling Team diretto dalla ex tricolore Milena Cavani cercheranno di ripetere la bella prestazione del Città di S,Fior(Tv) del giorno di S,Stefano dove Lucia Bramati e Eva Lechner hanno colto il 1° e 2° posto nella gara Open/F mentre Greta Pighi ed Alice Pascucci hanno concesso il bis tra le Juniores e tenteranno di ripetersi. Assieme alle pluvittoriose Bramati, e Pighi della prova di S.Stefano saranno al via i serramazzonesi Giacomo Ghiaroni ed Alessandro Ingrami con obiettivo di entrare nella top ten per migliorare le posizioni di partenza ai tricolori del 14 gennaio.

Andrea Giusti