Coppa Italia, l’Amatori qualificata ufficialmente alla seconda fase

Conclusa la prima fase di qualificazione della Coppa Italia di A2 di hockey pista, con le gare dello scorso week end, la Federazione ha ufficializzato le quattro formazioni che approdano alla seconda fase, di semifinale, in programma a fine febbraio 2025: tra esse, con pieno merito, l’ Amatori 1945 Modena, che ha suggellato la qualificazione con un bel successo sul Correggio, bel viatico per l’inizio del campionato fissato per sabato prossimo, con l’esordio casalingo contro la neopromossa Why sport Valdagno. Insieme ai gialloblù, passano il turno l’Hockey Thiene, la Rotellistica Camaiore, ed il Roller Matera, e saranno proprio i vicentini del Thiene gli avversari, che saranno affrontati in gara secca il 25 Febbraio: dove si giocherà, dipenderà dalla classifica che le due squadre avranno al termine del girone d’andata, se sarà migliore quella dell’Amatori si giocherà in casa dei gialloblù, altrimenti a Thiene, con indicazione generica, perché la società spera che arrivi il via libera dal Comune, sulla possibilità di giocare le prossime gare casalinghe al PalaRoller della Sacca, dove l’hockey manca da 10 anni.

r.c.