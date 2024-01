Coppa Italia Sassuolo travolto a Bergamo

La mission impossibile si conferma tale. Il Sassuolo esce dalla Coppa Italia, pagando dazio a quell’Atalanta che lo eliminò anche nel 2006/07, nel 2013/14 e nel 2017/18 e ieri ha lasciato pochissimo ai neroverdi che ha buone notizie solo nel rientro di Boloca, in gol nel finale, ma neesun altro motivo di sorridere, se non l’aver preservato i big in vista della gara contro la Fiorentina di sabato senza sacrificarli lungo 90’ non contendibili. I due undici, ridisegnati, si studiano per il primo quarto d’ora ma, ammesso servisse, si capisce bene che aria tira su un prato che il Sassuolo ha violato solo una volta su 14 possibili. Volpato che al 7’ graffia (Musso c’è) è solo un’ipotesi di un Sassuolo possibile: difesa a tre, centrocampo fittissimo ma senza centrocampisti – l’unico di ruolo è Lipani, gli altri sono esterni, mezzepunte e/o trequartisti – e il ticket Volpato/Mulattieri in avanti.

Inedito, e necessariamente prigioniero di una ricerca di tracce sulle quali la Dea si mette da subito. Cambia anche l’Atalanta, ci mancherebbe, ma è sempre l’Atalanta e quando sceglie di fare partita la fa. Il colpo di testa di Scalvini al 12’ è il preludio alla rete che arriva, come una sentenza, 12’ dopo, e da’ concretezza alla superiorità atalantina. Colpisce De Ketelaere, avvantaggiandosi del cross di Miranchuk e dell’assistenza aerea di Pasalic e mettendo la Dea nella condizione voluta. Ovvero attesa senza affanni e ricerca, sempre senza affanni, del gol della sicurezza. La reazione del Sassuolo? Ghirigori palla al piede che Ceide e Castillejo spendono senza impensierire i nerazzurri, le solite difficoltà di raccordo tra una mediana troppo bassa e un Mulattieri un tantino isolato ed equilibri difensivi tenuti saldi solo difendendo con 9 effettivi su 10.

Copione già scritto, insomma, e gara che si incanala verso il previsto, assestandosi su attese che premiano soprattutto i padroni di casa. Che gestiscono il primo tempo e nella ripresa vedono di non dannarsi troppo: accusano, i nerazzurri, un destro di Ceide alto ma replicano subito con Pasalic – alto anche lui – e Miranchuk – palo di tacco – a rendere ancora più impervia la ‘risalita’ dei neroverdi. Che l’Atalanta ferma poco dopo l’ora di gioco: De Ketelaere raddoppia, Miranchuk chiude giochi mai riaperti, Boloca accorcia e consola, ma solo in parte, i neroverdi, riconsegnandoli al campionato.

Stefano Fogliani