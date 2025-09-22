Coppa Rally, buone prove dei modenesi

Le strade asfaltate felsinee hanno portato bene ai piloti modenesi impegnati nell’ultima competizione valevole per la Coppa Rally di Zona 6 Emilia – Romagna, Umbria, Marche, San Marino: il Rally Alto Appennino Bolognese, manifestazione mancata per sei anni nel calendario motoristico regionale, dal passato illustre con un albo d’oro di vincitori di prestigio. Migliore del nutrito gruppo dei drivers giallo – blu presenti in gara è stato Franco Rossi, in coppia con Mirko Mazzini, che ha portato la propria Renault Clio Rally3 quattro ruote motrici turbo ad un ottavo posto assoluto, secondo di gruppo e di classe, grazie ad un buon passo gara ed ad un ottimo riscontro cronometrico fatto registrare sull’ultima prova speciale in cui Rossi si è espresso al meglio, nonostante il fondo sporco ed insidioso, staccando di pochi secondi la vettura gemella e della stessa categoria guidata da Sandro Schenetti, in coppia col fedele navigatore Alberto Corradi, giunti noni assoluti e terzi di classe.

Decimo posto assoluto per Alan Gualandi, con alle note Luca Zanni, che ha potuto festeggiare la vittoria della Coppa Rally di Zona 6 fra le vetture Rally4 a bordo di una Peugeot 208. Il modenese è riuscito a centrare l’obiettivo di inizio stagione, riuscendo a staccare l’accesso alla finale unica nazionale in Sicilia, mentre dovrà attendere i risultati dei diretti avversari nelle prossime gare per capire la posizione in classifica nel trofeo Michelin. Vittoria con incredibile rimonta sull’ultimo tratto cronometrato per Riccardo Verbilli, affiancato da Simone Raggioli, a bordo di una Renault Clio. Il giovane pilota di Montebaranzone si è conteso il primato di classe Rally5 fino alla fine, credendo nelle proprie capacità e realizzando un tempo sull’ultima prova speciale capace di sopravanzare il direttore avversario di un solo decimo, con relativa soddisfazione e "innaffiata" di spumante all’arrivo da parte del padre Pier, esperto e vincente rallysta. Soddisfazione anche per il sassolese Stefano Turrini, navigato da Marco Aldini, che ha portato la propria Citroen Saxo alla vittoria di classe ed alla conquista della Coppa Rally di Zona 6 di categoria, deliziando il pubblico presente con una guida funambolica. Primato di fra le vetture duemila di cilindrata con preparazione gruppo A per il vignolese Davide Gruppi, in coppia con Alberto Landucci, a bordo di una Renault Clio Williams. Il modenese sarebbe anche vincitore della Coppa Rally di Zona 6 di categoria, ma potrebbe risultarlo solo virtualmente per non aver partecipato al numero minimo di gare richieste dal regolamento.

Giampaolo Grimaldi