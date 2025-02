Coppa Velez, si chiude ai quarti la marcia della Pro Patria

E’ terminata ai quarti di finale la corsa della Pro Patria San Felice nella Coppa Velez, la coppa mista che vede al via le squadre di C1, C2 e D. I giallorossi, unica squadra modenese rimasta in corsa, sono stati sconfitti martedì sera per 5-3 a Castelnovo Sotto dai reggiani dello Shqiponja: una gara affrontata senza tanti titolari, fra cui Latino, Guerra e Salerno e con minutaggio ridotto al minimo per Garofalo, che ha visto i ragazzi di coach Greco inseguire sempre prima 1-0, poi 3-1 e finire arrendersi per 5-3 nonostante la tripletta di El Madi.

Ora il mirino si sposta sul campionato di C1, dove a 5 giornate dalla fine la Pro Patria guida assieme al Baraccaluga (attesa a San felice alla penultima giornata il 15 marzo) e a +2 sul Gatteo terzo, anche se deve recuperare la gara sul campo del Ponte Rodoni di martedì 25 (ore 20,30) che potrebbe valere un altro allungo. Sabato intanto a Palagano c’è il derby sul campo del Sassuolo fanalino di coda.