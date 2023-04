"Coppette mestruali, distribuzione gratis"

E’ dedicato alle donne l’ordine del giorno che il consigliere Stefano Manfredini (Gruppo Misto) ha presentato ieri sera in consiglio comunale a Fiorano. L’obiettivo è la distribuzione gratuita delle coppette mestruali, per la duplice finalità di sollevare le famiglie di un peso economico e promuovere un dispositivo medico duraturo ed eco sostenibile, per chi vorrà adottare questa opzione. Il gruppo invita la giunta "a farsi portavoce di una campagna informava in collaborazione con il consultorio di Sassuolo e l’Ausl di Modena".