’Coppi e Bartali’, ecco il percorso Confesercenti: "Piazza? Un errore"

Tutto pronto in città per accogliere la corsa ciclistica a cronometro con cui si concluderà la gara internazionale ‘Coppi-Bartali’, con partenza e arrivo in piazza dei Martiri lato duomo. Lo ‘scivolo’ di partenza sarà all’inizio di corso Cabassi: il primo dei circa 150 corridori iscritti partirà alle 12.30, l’ultimo (il meglio piazzato in classifica generale) prenderà il via alle 15.30 circa. Un minuto l’intervallo di tempo tra un corridore e l’altro. L’arrivo è previsto davanti al duomo, mentre la premiazione sarà sul palco allestito al centro della piazza. I corridori lasceranno la piazza da corso Cabassi per immettersi in via Nicolò Biondo. Dopo aver percorso le vie Cavour, Alghisi, Grandi, Cimitero Israelitico, Cremaschi, Po, Moro esterna, Secchia, Cavata e Due Ponti, i ciclisti entreranno in territorio solierese percorrendo via Grande Rosa (zona Limidi); da lì si immetteranno in via Torchio, poi via Oriolo e via Cavetto Gherardo per far ritorno verso Carpi lungo le vie Griduzza, Cavata, Rubicone, Cremaschi, Cimitero Israelitico, Marchi, Amendola, Alghisi, via Dallai, via Petrarca, viale De Amicis, via Galilei, corso Fanti e infine piazza Martiri. L’evento era stato al centro di polemiche da parte di Confesercenti: "C’è stato un equivoco di fondo – afferma il direttore Massimiliano Siligardi –. Non siamo contrari alla ‘Coppi e Bartali’ in sé ma a un evento di questo tipo, di sabato mattina in centro storico che resterà così chiuso dalle 6 alle 17. Carpi è grande: se proprio non si poteva cambiare data e giorno, l’arrivo e la partenza dei corridori non si potevano prevedere in un altro luogo?".

m.s.c.