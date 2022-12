Coppia affronta tre ladri e sventa un furto

Si accorge della presenza dei ladri a casa della figlia e li mette in fuga: uno di loro, prima di dileguarsi, lo minaccia con il piede di porco.

Teatro dell’accaduto, via Galvani a Massa Finalese, venerdì sera poco dopo le 19. Protagonista della coraggiosa azione è stato Luciano Tomasini. L’uomo è riuscito a far scappare i ladri e uno di loro è stato colpito alla testa con un mestolo di metallo dalla moglie intervenuta in aiuto del marito. "Ho sentito un rumore provenire dall’appartamento di fianco – ricorda Luciano – dove abita mia figlia Greta assente in questi giorni. Allarmato anche dalla luce di una torcia in giardino, mi sono affacciato scorgendo una persona vestita di scuro con il passamontagna e la mascherina che copriva il volto. Avendo copia della chiave – precisa il papà di Greta – istintivamente mi sono precipitato a casa sua. Appena entrato ho scoperto la presenza di altri due ladri al piano di sopra. Hanno avuto facile accesso forzando la porta posteriore della cantina con un piede di porco. Quando io sono entrato, quello che impugnava ancora il palanchino, è stato il primo a scappare scavalcando la rete. L’altro l’ho bloccato sulle scale – rammenta Tomasini – voleva che mi spostassi per fargli strada ma, urlando e inveendo contro di lui, sono rimasto immobile a sbarrargli il passo. E’ riuscito comunque a scendere scavalcando un muretto. Gli sono corso dietro ma una volta all’aperto ha raggiunto l’altro al di là della recinzione. Quando si è sentito al sicuro, quello con il piede di porco mi ha minacciato dicendo: ’Vieni qua che ti rompo la testa’. Nel frattempo il terzo, rimasto in casa, ha aperto la porta finestra del balcone gettandosi dal primo piano. Appena atterrato sull’erba del giardino mia moglie, prima che riprendesse la fuga, l’ha colpito alla testa con il mestolo. La mia consorte mi aveva seguito, urlando per tutto il tempo. I tre incappucciati con mascherina e guanti che – precisa – parlavano italiano non sono riusciti a sottrarre niente poi ho subito avvertito i carabinieri". Flavio Viani