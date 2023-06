Coppia seviziata al Windsor Imputati incastrati dal video

Sono stati interrogati in aula e si sono accusati reciprocamente ma il video della terribile aggressione stile ’arancia meccanica’, purtroppo, ‘parla’ chiaro. E’ stato incardinato ieri mattina il processo con rito abbreviato nei confronti dei due tunisini di 30 e 18 anni – all’epoca dei fatti – indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane marocchina di 29 anni, oltre che per rapina pluriaggravata e lesioni volontarie nei confronti del compagno della donna, un 26enne. Il terribile episodio si era consumato all’interno di un appartamento del condominio Windsor Park di via San Faustino a settembre dello scorso anno. Ieri le vittime si sono costituite parte civile nel procedimento con il proprio legale di fiducia, l’avvocato Flavia Sandoni. Il giovane tunisino ha dichiarato davanti al giudice di essere stato costretto dal complice a compiere quelle atrocità. Il 30enne, invece, ha affermato di essere intervenuto per sedare un litigio violento scoppiato tra il connazionale e il proprietario dell’appartamento, ma di non conoscere le vittime. Il video girato dagli stessi imputati, però, avrebbe smontato le loro dichiarazioni e la sentenza nei confronti dei responsabili è prevista per il prossimo dieci di ottobre. Quella notte i due imputati, una volta entrati nell’appartamento, avevano inizialmente aggredito le due vittime con calci e pugni. Il connazionale era stato costretto a denudarsi per poi essere ripetutamente ferito con un coltello da cucina ed un cutter su diverse parti del corpo. Il giovane aveva riportato lesioni importanti ed era stato trovato sul pianerottolo in un lago di sangue. Gli imputati si erano quindi accaniti sulla giovane fidanzata, obbligandola a togliersi i vestiti e, sotto minaccia delle armi, a baciare uno degli aggressori, per poi essere toccata nelle parti intime. Entrambi gli imputati avevano poi ripreso quei minunti di puro terrore e violenza con uno smartphone. Immagini che, alla fine, li hanno incastrati. Grazie alle indagini della squadra mobile i due – che dopo la brutale aggressione avevano anche rapinato la coppia delle chiavi di casa e dell’auto, oltre che di 1.400 euro – erano stati rintracciati in un casolare a tre chilometri dall’abitazione". Gli agenti avevano trovato addosso agli imputati i vestiti dell’uomo aggredito, i contanti sottratti e il materiale video e audio dell’aggressione. Pare che alla base della tremenda nottata di violenza vi fosse un debito di droga ma il movente non è mai stato chiarito. In aula i due hanno anche parlato di una presunta tratta dalla Tunisia, in cui avrebbero perso la vita i connazionali ma non vi sarebbero riscontri in merito.