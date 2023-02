Coppia sotto accusa, si riascolta una telefonata

Si è svolta ieri la prima udienza dibattimentale nell’ambito del processo che vede imputati Angelo Barbato, 40enne di Finale Emilia e Samia El Harim, 37 anni di origine marocchina. Per i due la procura ha chiesto infatti il giudizio immediato per il reato di omicidio preterintenzionale: somministrando una dose massiccia di potenti psicofarmaci, infatti, avrebbero causato la morte del pensionato 74enne Rocco De Salvatore. L’uomo – lo ricordiamo – era stato trovato deceduto dal figlio all’interno della propria camera da letto di via Volta, a Massa Finalese la sera dello scorso 31 luglio. Secondo le indagini svolte dai carabinieri la coppia avrebbe somministrato quelle dosi fatali di farmaci alla vittima per poter usufruire liberamente della sua abitazione ma anche della sua auto. Ieri, in tribunale le parti hanno avanzato le rispettive richieste di prova. In particolare è stato poi conferito incarico al perito per trascrivere alcune intercettazioni relative agli indagati e ‘ambientali’ in cui Barbato sarebbe stato sentito parlare con un collega di lavoro. In quel contesto l’imputato avrebbe fatto ammissioni ma anche accuse nei confronti della 37enne che, in passato, aveva avuto una relazione con la vittima. Il perito per il deposito della consulenza ha chiesto un termine di sessanta giorni. Il 30 marzo, invece, è previsto l’esame dei testi dei pm, primo tra tutti proprio il figlio di De Salvatore che in quel giorno d’estate trovò il padre privo di vita in camera, con accanto le scatole di pastiglie ma anche con la stanza completamente a soqquadro. Dalla relazione dei consulenti medici è emerso come all’uomo siano stati somministrati due psicofarmaci che sarebbero risultati fatali, essendo andati a sovrapporsi ai problemi cardiaci della vittima. Nel corso dell’esame autoptico, infatti, furono trovate nello stomaco del pensionato ben 12 pastiglie. Gli imputati avrebbero somministrato dosi massicce di quelle sostanze soprattutto negli ultimi giorni. Secondo la difesa, invece, il nesso di causalità tra il decesso e l’assunzione di quei farmaci dovrà essere dimostrato: per questo motivo la difesa – nella persona dell’avvocato Annibale Bove, che assiste la 37enne ha nominato un medico di parte e una tossicologa per redigere una relazione. I due imputati sono ai domiciliari. Ieri è stata ammessa anche la costituzione di parte civile, ovvero i figli e i nipoti della vittima, che erano molto legati al nonno. Imputati e parti civili, ieri, erano tutti presenti in aula. I due sono indagati anche per furto e la donna per maltrattamenti.

v. r.