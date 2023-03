Coppia travolta e uccisa in moto, nuova perizia

Era giugno del 2021 quando un camion travolse una moto con in sella due coniugi all’altezza del pericoloso bivio tra la Nuova Estense e la Giardini, in zona Madonna Baldaccini di Pavullo. Purtroppo per Mario Conticello di 62 anni e Anna Colacicco, 61 anni, residenti a Castelnuovo Rangone non c’era stato nulla da fare: marito e moglie erano deceduti sul colpo. Per il duplice omicidio stradale è finito a processo un 30enne straniero, residente a Sassuolo. Ieri mattina il giudice ha però rinviato l’udienza, chiedendo una perizia cinematica al fine di comprendere meglio la dinamica del tragico schianto. A maggio, quindi, è prevista la nomina e l’incarico al perito. In base agli accertamenti svolti dalla polizia locale, il camionista, che trasportava terra, non si fermò allo stop. Secondo la difesa dell’imputato, però, l’investimento è avvenuto in un punto privo di visibilità: se il conducente si fosse fermato, una volta ripresa la marcia per immettersi sulla statale, non avrebbe potuto comunque evitare la moto, che procedeva a forte velocità a causa dell’impossibilità di vederla sopraggiungere. Ora spetterà ad un perito chiarire i tanti quesiti che ancora oggi ruotano attorno al tragico incidente.

I familiari delle vittime, intanto, sono stati parzialmente risarciti.

v.r.