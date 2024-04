Coppie nella suite Con un santo pop

Tre coppie diverse, con i loro problemi, nella stanza di un hotel di lusso. È la "Plaza suite", classico di Neil Simon, che Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio (nella foto) porteranno domani e mercoledì al teatro Michelangelo, dove sabato 13 la Compagnia delle Mo.Re. presenterà il musical "Malvagia" e domenica 14 Giovanni Scifoni racconterà "Fra’", ovvero San Francesco, il santo più pop che ci sia. Domani sera all’auditorium Ferrari di Maranello, Ottavia Piccolo in "Cosa Nostra spiegata ai bambini" di Stefano Massini. E due commedie: mercoledì a Mirandola Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi in "Amanti", e sabato 13 a Fiorano "Funny money" con la regia di Matteo Vacca.