Corale Gazzotti, grande festa per i cent’anni

di Stefano Marchetti

Che effetto fa celebrare un centenario? "Lo abbiamo pensato come una grande festa che non vogliamo tenere soltanto per noi, ma desideriamo condividere con tantissimi amici", dice Giulia Manicardi, direttrice della storica Corale Luigi Gazzotti che – appunto – compie la bellezza di un secolo tondo tondo. Fu proprio nel 1923 che nacque ufficialmente il gruppo corale intitolato al giovane musicista Luigi Gazzotti, scomparso prematuramente a Vignola il 13 gennaio di quell’anno: fra i fondatori, Primo Lugli (che poi fu presidente per 45 anni), Giovanni Morselli, Alfredo Siccardi, Athos Forghieri, il tenore Alfonso Bussetti. Inizialmente coro virile, dal 1937 la Gazzotti divenne coro misto, e ha sempre mantenuto un’attività intensa e di grande qualità, esplorando repertori anche non usuali, dal barocco al contemporaneo. "Uno degli elementi distintivi della corale è la sua duttilità, la grande vivacità intellettuale, la curiosità con cui si affrontano anche pagine meno frequentate", osserva Giulia Manicardi che dirige la ‘Gazzotti’ dal 2001.

Lungo tutta la sua storia, la Corale è stata impegnata in concorsi, concerti e collaborazioni, "così, per celebrare i cento anni, abbiamo voluto riunire tanti di coloro che ci hanno affiancato nel nostro percorso", aggiunge la direttrice. Sabato 15 aprile sarà l’anniversario del primo statuto della ‘Gazzotti’ e alle 19, presso la chiesa del Voto, partirà dunque una maratona musicale di almeno quattro ore (a ingresso libero) che vedrà alternarsi sei cori e celebri solisti. Oltre alla ‘Gazzotti’, saranno protagonisti la Corale La Fonte diretta da Cecilia Fontana, il Gospel Experience Choir con Sandra Cartolari, la Corale Puccini di Sassuolo con Francesco Saguatti, il Coro Giovanile dell’Emilia Romagna guidato da Daniele Sconosciuto e l’altra (più che) centenaria corale modenese, la ‘Rossini’ diretta da Luca Saltini. Suoneranno i pianisti Luca Benatti, Lucio Carpani, Alessandra Fogliani, Francesco Frudua, Ilaria Tramannoni, con le voci soliste dei soprani Paola Cigna, Nadia Engheben e Roberta Mameli, del mezzosoprano Daniela Pini, dei baritoni Marco Bussi e Sergio Foresti, dei bassi Decio Biavati e Davide Ronzoni.

"Ci sono sempre piaciute le relazioni, abbiamo sempre cercato di ‘fare rete’ – sottolinea ancora Giulia Manicardi –. E siamo quindi felicissimi che tanti amici e colleghi abbiano accolto il nostro invito". E le iniziative per il centenario sono soltanto all’inizio. Domenica 23 aprile sarà inaugurata una mostra storico - documentaria all’Ex Diurno di piazza Mazzini: ci saranno foto, video, ricordi, dagli anni delle origini a quelli della guerra (con la distruzione della sede sotto le bombe del 1944), l’esibizione alla Bbc prima di un discorso di Re Giorgio VI, il concerto al Vittoriale su invito di D’Annunzio, il dopoguerra, la rinascita nella sede di via Marianini, l’impegno dei coristi (oggi sono una cinquantina) e dei 15 direttori che si sono succeduti. "E durante la mostra ci saranno anche alcune nostre ‘incursioni’ musicali", anticipa Giulia Manicardi che già guarda anche al 14 maggio, quando la corale Gazzotti porterà al teatro Comunale di Modena la potenza affascinante e selvaggia dei ’Carmina Burana’ nella versione per due pianoforti ed ensemble di percussioni. Carl Orff li compose fra il 1935 e il ‘36: eh sì, in quegli anni la ‘Gazzotti’ c’era già.