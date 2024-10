Corale Puccini al Carani, ritorno alle origini

Ritorno alle origini per la Corale Puccini di Sassuolo. È passato quasi un secolo da quel 18 Febbraio 1931, data del primo concerto della Corale al Teatro Carani: ora, domenica alle 17, la scuola di musica sassolese tornerà sul palco di via Mazzini per la quarantottesima edizione della "Rassegna Corale Città di Sassuolo". La kermesse si inserisce nell’ambito delle tradizionali Fiere d’Ottobre e, per la gradita occasione, porterà notevoli sorprese all’interno dell’altrettanto storica rassegna che la caratterizza sin dal 1976. "Sassuolo deve essere sempre più una ‘Città della Musica’ - commenta Stefano Cavazzuti, in rappresentanza della Corale Giacomo Puccini - e noi, nel nostro piccolo, diamo il nostro contributo, che speriamo venga accolto con entusiasmo dalla cittadinanza. Domenica riproporremo questa storica iniziativa. Torneremo dove la rassegna è nata, nel 1976: al Teatro Carani. Quest’anno poi – prosegue Cavazzuti – abbiamo voluto coinvolgere soltanto associazioni e artisti del territorio, tra cui la compagnia ‘H.O.T. Minds’ e l’Accademia Filarmonica. Abbiamo un ventaglio di proposte diversificato e siamo certi che possa coinvolgere una vasta fetta di pubblico. Regia e conduzione dello spettacolo sono interamente in mano a Massimo Marani, giovane performer e regista teatrale". "Siamo lieti di poter ospitare la Scuola Corale Puccini – dichiara il direttore del Carani, Fabrizio Abbati – adesso che, dati i lavori di rifacimento delle Paggerie, si trovano in una sede provvisoria. Abbiamo la fortuna di gestire il ‘contenitore’, consapevoli di essere solo uno dei tre elementi che la posseggono: noi, l’assessorato pro tempore alla Cultura e, soprattutto, la comunità sassolese" L’ingresso sarà gratuito. Gli organizzatori consigliano la prenotazione presso la biglietteria del Teatro.

Gabriele Arcuri