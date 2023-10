Cordata per il Fabbri, salvata la stagione

di Stefano Marchetti

"Eh, sollievo è dire poco", ammette Emilia Muratori, sindaco di Vignola. Per lunghi mesi si è temuto che il teatro Fabbri non potesse riaprire: la progressiva riduzione delle risorse da parte della Fondazione di Vignola non consentiva di arrivare ai fondi necessari per una stagione. Ma la comunità si è unita attorno al suo teatro e, grazie anche a una cordata di 17 benemeriti che hanno ‘adottato uno spettacolo’, il miracolo è avvenuto. Ieri mattina, dunque, Comune ed Ert hanno potuto presentare un nuovo cartellone con firme di primissimo piano. "È un risultato che anche noi salutiamo con grande soddisfazione – aggiunge Giuliano Barbolini, presidente di Ert –. Il teatro Fabbri è un polo importante della presenza sui territori del nostro teatro nazionale. Sarebbe stato motivo di grande amarezza non poterlo far vivere".

La stagione è stata ‘salvata’ grazie alla conferma da parte del Comune dello stanziamento di 102mila euro, la quota prevista dalla convenzione con Ert: in via straordinaria l’ente locale ha aggiunto altri 30mila euro per far fronte all’aumento dei costi energetici. La Fondazione di Vignola ha accolto la richiesta dell’Unione Terre di Castelli e ha sostenuto il progetto ‘Un teatro che unisce’ con un contributo di 30mila euro. I 60mila euro ancora necessari sono stati raccolti dalla comunità, imprese e privati cittadini. Risolto il ‘caso’ di questa stagione, ora si dovrà già lavorare per assicurare le prossime: "Cominciamo da subito a individuare modalità per garantire stabilità anche per i prossimi anni", dice Emilia Muratori. "Poniamo fiducia nell’azione del Comune e nella capacità di risposta del territorio", sottolinea Barbolini.

Il cartellone propone nove titoli, sei dei quali andranno in scena sul palco del Fabbri, e altri tre (con navetta gratuita per gli abbonati) allo Storchi di Modena e all’Arena del Sole di Bologna. "Abbiamo voluto ricambiare la generosità dei cittadini vignolesi con una stagione da grande teatro e protagonisti di spicco", osserva Walter Malosti, direttore di Ert. L’inaugurazione (11 novembre) sarà con "Accabadora", omaggio al famoso romanzo di Michela Murgia, con Anna Della Rosa, mentre il 22 dicembre Ascanio Celestini presenterà il suo "Rumba", ispirato agli 800 anni del presepio di San Francesco. Il 31 gennaio Mario Perrotta evocherà i testi di Italo Calvino in "Come una specie di vertigine", poi il 17 febbraio Stivalaccio Teatro farà rivivere le atmosfere della commedia dell’arte in "Arlecchino muto per spavento", da un canovaccio del modenese Luigi Riccoboni, con la regia di Marco Zoppello. Il teatro della risata proseguirà il 13 marzo con Natalino Balasso e il suo omaggio a Ruzante, poi il 4 maggio Fausto Russo Alesi dirigerà un grande classico di Eduardo De Filippo, "L’arte della commedia". Gli spettatori vignolesi poi potranno assistere in trasferta ad altri tre spettacoli: il 1° dicembre al teatro Storchi "La tempesta" di Shakespeare, il 18 gennaio all’Arena del Sole "Antonio e Cleopatra", nuova produzione Ert con Valter Malosti regista e protagonista insieme ad Anna Della Rosa, quindi il 19 aprile, di nuovo a Modena, la "Fedra" di Racine con la regia di Federico Tiezzi e la personalità attoriale di Elena Ghiaurov. Da oggi aperta la biglietteria.