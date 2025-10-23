Cordoglio per lo storico dj. Addio Marco Campagnoli: "Per noi era il numero uno"

Se n’è andato lo stesso giorno in cui, nel 1977, apriva i battenti il Marabù, un luogo che gli era tanto caro e dove era amatissimo". Lauro Bonacini e Andrea Gasparini, eterni ragazzi del ’Marabù Celebration’ il mitico locale di Reggio Emilia, ricordano l’amico di Marco Campagnoli, con affetto e rimpianto.

Campagnoli era di Castelnuovo Rangone. Se n’è andato ieri l’altro, lasciando dietro di sé tanti ricordi nel cuore di migliaia di persone. Aveva 66 anni e il suo nome e il suo percorso, sono strettamente legati alle discoteche italiane, dove - in qualità di dj e animatore - aveva fatto ballare intere generazioni di giovani.

Da Riccione a Milano, passando per Reggio, dove, soprattutto negli anni Ottanta, insieme ai colleghi Enzo Persuader e Bonvi, era considerato un personaggio quasi da leggenda. "Era un ragazzo speciale. Quando lo conobbi, nelle discoteche reggiane, io avrò avuto 13 anni e lui, più grande di me, era già un grande protagonista della notte- ricorda Bonacini – Inizialmente, aveva lavorato al “501” di Gualtieri e da lì, fu poi chiamato a fare parte dello staff del Marabù. Gasparini, patron della discoteca di Villa Cella, diceva sempre che Marco era il numero uno. Era empatico e con le donne ci sapeva fare, forse, più di tutti gli altri ".

Anche Bonvi, sui social, ha voluto ricordare l’amico e collega scomparso, postando due foto storiche e particolarmente evocative. "Tu, bello, giovane e sorridente. Io, te ed Enzo ( Persuader) scatenati dell’indimenticabile “Tre per te”".

"L’ultima volta, ci siamo incontrati ad un evento a Reggio, ma anche ad una grande festa all’Acquatico", continua Bonacini. Campagnoli, dal 2000 aveva abbracciato un’altra sua grande passione, quella della fotografia, riuscendo a dare forma alla sua creatività, anche in quel campo, in una nuova stagione di vita.