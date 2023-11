"Cordolo su Ponte Muratori, . Uno spreco di denaro pubblico"

Fioccano le proteste sul tema delle modifiche alla viabilità effettuate dall’amministrazione comunale di Vignola. In particolare, sotto accusa è l’installazione del cordolo lungo via Ponte Muratori, che impedisce agli automobilisti provenienti da Savignano di svoltare a sinistra verso il centro storico. A esplicitare il proprio malcontento sono, tra gli altri, i gruppi di opposizione in consiglio comunale (Vignola per Tutti, Lega, Fdi), che tramite il consigliere Angelo Pasini rilevano: "Dopo la sperimentazione di "Vignola Città 30", con qualche segnale sparso qua e là nei quartieri interessati, dove si trova scritto "Zona 30", oggi (ieri, ndr) sono iniziati i lavori per installare lungo via Ponte Muratori un cordolo per arginare quello che l’amministrazione ha definito, in un proprio comunicato, il "traffico parassita" che attraversa il centro storico. Secondo noi si tratta soltanto di un evidente spreco di denaro pubblico, nonché di una pericolosa insidia su una strada ad altissima intensità di traffico, che limita chiunque, anche chi in centro storico ci vive e ci lavora. Se proprio l’amministrazione comunale avesse voluto limitare il traffico in centro storico, avrebbe potuto installare varchi elettronici. Non sappiamo ancora quanto tutte queste operazioni sperimentali siano costate; abbiamo dubbi che si resti entro i 50.000 euro. Quanto alle sperimentazioni, crediamo che i loro esiti siano scontati (così come i relativi questionari). L’auspicio è che al più presto questa amministrazione torni sui propri passi".

L’amministrazione comunale replica: "Come più volte ribadito, l’obiettivo della sperimentazione delle zone 30 e delle strade scolastiche è proprio quello di provare a diminuire il numero e la gravità degli incidenti stradali. Stiamo raccogliendo l’opinione dei cittadini con assemblee aperte e la compilazione di questionari online e cartacei, ma già ora possiamo dire che i primi dati ci dimostrano che la grande maggioranza degli automobilisti ha colto il senso della sperimentazione, adattando la propria andatura ai limiti previsti. Anche il cordolo posizionato per evitare, a chi proviene da Savignano, di utilizzare il centro storico come "scorciatoia", risponde a un’esigenza espressa dai residenti. I tecnici esterni che hanno fatto le rilevazioni hanno testimoniato come la stragrande maggioranza del traffico in transito non fosse diretto ai negozi e alle attività del centro storico, ma altrove. Ricordiamo, comunque, che provenendo da Vignola è sempre possibile imboccare via Muratori. Il cordolo poi è un primo strumento utile per la sperimentazione; se funzionerà adotteremo modalità consone al luogo e alle esigenze di residenti, commercianti e utenti".

Marco Pederzoli