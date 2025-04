Cori, lirica e musica da camera

Aspettando la Pasqua, ecco una domenica delle Palme... e delle note. Tutto esaurito alla chiesa del Voto – come abbiamo già annunciato – per la "Passione secondo Giovanni", eseguita dai cori e dai solisti di Modena Musica Sacra. Ma sono tante le altre proposte della giornata. Oggi alle 18, all’auditorium della Corale Rossini (via Livio Borri 30), primo recital lirico della rassegna "Vox Mutinae" promossa dall’associazione Actea: alla ribalta due vincitrici dell’ultima edizione del Concorso internazionale ‘Nicolai Ghiaurov’, il mezzosoprano Mara Gaudenzi, che si è aggiudicata il primo premio, e il soprano Aigerim Altynbek, originaria dal Kazakistan, a cui sono stati assegnati il terzo premio e il premio speciale Mirella Freni. Accompagnate al pianoforte dal maestro Lucio Saltini, eseguiranno brani di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini. Ingresso libero.

All’insegna della lirica sarà anche la conclusione della rassegna primaverile che il Salotto culturale Modena (con la direzione artistica di Sabrina Gasparini) organizza oggi alle 17 al Piccolo teatro Alberione di via 3 Febbraio (ingresso con offerta minima di 5 euro). Il "Sogno lirico di primavera" vedrà protagonista il tenore Francesco Ciotola (in arte Fortes) accompagnato al pianoforte da Nadia Testa: un viaggio da Verdi a Mascagni, da Bixio a De Curtis, fra arie d’opera e canzoni che continuano a scaldare il cuore. Il tenore Francesco Ciotola ha intrapreso gli studi musicali con la guida del baritono Sabatino Raia e dal maestro Gianni Desideri, continuando poi il percorso formativo con il basso Danilo Rigosa e il soprano Donata D’Annunzio Lombardi: è stato allievo della masterclass del soprano Renata Scotto all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha partecipato anche alla tournée "Italia, un sogno" con Vittorio Grigolo.

Ci portiamo a Baggiovara, dove alle 18 nella chiesa parrocchiale (via Jacopo da Porto sud) il Corincoro di Soliera e Carpi, diretto da Giulio Pirondini, e il coro La Fonte di Cognento, condotto da Cecilia Fontana, proporranno "Osanna", un concerto intessuto di brani della tradizione pasquale e di ode al creato. Fra i brani in programma l’ "Ave Maria" di Jacob Arcadelt (XVI secolo), "Benedicat tibi Dominus" (benedizione a frate Leone), "Aria sulla quarta corda" di Bach (la celebre sigla di "SuperQuark") e la Primavera di Antonio Vivaldi (1723). L’ingresso al concerto sarà a offerta libera, da destinare alle opere parrocchiali.

E ora a Carpi, dove alle 16.30 alla chiesa di San Bernardino da Siena il coro ‘Cantate Domino’ di Concordia (diretto da Francesca Ravano, all’organo Leonardo Mondadori) e il coro Regina Nivis di Quartirolo (diretto da Tiziana Santini, con Elena Cattini al pianoforte e all’organo) saranno protagonisti del nuovo concerto della rassegna "La musica sacra nella terra dei Pio". Chiudiamo il nostro panorama affacciandoci al teatro Carani di Sassuolo che alle 17 propone un pomeriggio di musiche da camera con quattro eccellenti interpreti, Neri Grassini al violino, Germana Porcu Morano alla viola, Sandro Laffranchini, primo violoncello del teatro alla Scala, e il pianista Armando Saielli. Eseguiranno due capolavori, il Quartetto per pianoforte in sol minore K.478 di Mozart e il Quartetto per pianoforte n.3 op.60 di Brahms, due compositori che, seppur di epoche diverse, condividono un’intensità espressiva senza tempo.