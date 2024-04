Corinaldo, prima della strage raffica di furti: condanna a 4 anni

Condannato per la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, è arrivata anche la condanna per furto con strappo in una discoteca di Fabiano. Due mesi prima dei fatti del locale di via Madonna del Piano, costato la vita a cinque minorenni e a una mamma di 39 anni, aveva portato via una di tre collanine d’oro, rubate a tre clienti alla discoteca "Aera". È finito di nuovo in tribunale Moez Akari, 27 anni, uno dei sei giovani della banda dello spray condannata definitivamente il 12 dicembre per le vittime di Corinaldo, morte nella calca della discoteca la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. La giudice Tiziana Fancello ieri ha inflitto al giovane della Bassa Modenese 4 anni più mille euro di multa per furto con strappo. La Procura aveva chiesto una condanna a 5 anni. La difesa del 27enne, rappresentata in aula dall’avvocato Emanuela Bruno, ha fatto leva sulle attenuanti generiche evidenziando che il ragazzo sta rigando dritto e in carcere, a Montacuto, si è anche diplomato e segue un progetto di recupero. Akari è accusato di aver commesso i furti con strappo avvenuti nella discoteca fabrianese il 14 ottobre del 2018. Quella sera il giovane venne fermato in auto, dai carabinieri del posto, e durante un controllo fu trovato con una delle tre collanine strappate nel locale perché le altre due caddero per terra dopo lo strappo e furono recuperate dai derubati. Una Akari l’aveva ancora in tasca. I furti li ha sempre negato. Nell’automobile con lui c’erano altri due della banda dello spray, Riccardo Marchi, 26 anni, bolognese e Andrea Cavallari, 25 anni. Quell’accertamento, ripercorso poi a ritroso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ancona, ha permesso la svolta nelle indagini che portò dritta alla banda della Bassa Modenese. Intercettando i cellulari del tre e controllando poi tabulati e messaggi intercorsi i militari arrivarono a stringere il cerchio sui primi sette accusati della strage (uno nel frattempo era morto in un incidente stradale).