Cornamuse e clavicembalo per un viaggio nel barocco europeo

Un concerto sicuramente originale e insolito, quello che si terrà oggi alle 17 nella chiesa della Madonna del Ponte di Formigine, per iniziativa del Modena Organ Festival. Sarà infatti un viaggio fra le sonorità del barocco europeo e i timbri delle cornamuse: a proporre queste "Musiche dai mondi del barocco europeo" saranno Fabio Rinaudo, da più di quarant’anni attento studioso e interprete della cornamusa nelle sue diverse forme e caratterizzazioni (uilleann pipes, piva ligure o tin whistle), e Maria Luisa Baldassari, musicologa e fondatrice dell’ensemble Les Nations e del Collegium Musicum Classense, all’organo e al clavicembalo.

Presenteranno un percorso attraverso le composizioni di alcuni dei grandi autori del barocco tra Inghilterra, Italia, Irlanda e Francia, come Purcell, Couperin Scarlatti, Händel, O’Carolan e Forqueray. In quel periodo il clavicembalo fu uno degli strumenti più diffusi e amati, e la cornamusa ebbe un momento di fasto grazie alla ricerca di un suono pastorale. L’unione fra i due strumenti permette quindi di eseguire pagine in cui la sonorità campestre viene messa in evidenza.

Vi si uniranno anche altri brani evocativi e di grande dolcezza legate al repertorio di Tourlough O’Carolan, uno dei più famosi arpisti nella storia d’Irlanda. Il concerto sarà a ingresso libero e sarà preceduto alle 16.30 da una visita guidata all’archivio della Confraternita di San Pietro.

