Corni, il piano sicurezza "Ingressi separati e allarmi Ma le trenta telecamere di giorno restano spente"

di Sofia Silingardi

Porteallarmate che affacciano sul cortile, due ingressi separati per l’Iti (da Largo Aldo Moro) e l’Ipsia (da viale Tassoni) e ‘presidiati’ dal personale Ata, accompagnamento delle classi nei laboratori e in palestra. Queste le principali misure adottate per dare una risposta agli episodi di violenza e criminalità accaduti al polo scolastico Corni nelle settimane scorse. Sono inoltre da anni presenti 30 telecamere funzionanti ma che, per motivi di privacy, di giorno restano spente: 15 furono installate dalla Provincia per monitorare il cortile della scuola, altrettante sono interne all’istituto.

"Garantire la possibilità di frequentare la scuola in sicurezza e serenità. In questo senso abbiamo concordato una serie di azioni da mettere in campo al Corni, che in questo periodo sta vivendo criticità che coinvolgono gli studenti, i docenti e tutto il personale della scuola, così da favorire la risoluzione dei problemi che si sono verificati". Questo quanto dichiarato dal presidente della Provincia Fabio Braglia insieme alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Modena, Veronica Tomaselli, durante l’incontro, dal clima a tratti teso teso, che si è svolto ieri nella sede della Provincia con il Comune, le rappresentanze sindacali e i dirigenti scolastici dei due istituti Federico Giroldi e Alessandra Milella.

Dopo l’incontro chiesto dai sindacati nelle scorse settimane, la Provincia ha fatto sapere che sono state allarmate sette porte dell’atrio che affacciano sul cortile interno, mentre altre porte verranno allarmate nei prossimi giorni. All’interno della scuola è poi previsto un intervento da 250mila euro di potenziamento dell’illuminazione serale e notturna sia nel perimetro esterno del complesso scolastico sia nel cortile interno. Il presidente Braglia ha evidenziato che "le azioni messe in campo ci dimostrano che solo attraverso il dialogo e il confronto si possono raggiungere obiettivi condivisi per il bene dei ragazzi. Inoltre, con il prossimo intervento di miglioramento sismico della palazzina A, è prevista una compartimentazione dell’area di cantiere che di fatto separerà fisicamente i due istituti". Per la scuola non sono intervenuti i presidi degli istituti, ma esclusivamente la dirigente Tomaselli che ha quindi preso le redini del problema. "La priorità - ha sottolineato - è di assicurare un servizio di qualità, attraverso la stretta collaborazione con tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla crescita individuale e collettiva dei nostri ragazzi e con il costante coinvolgimento delle famiglie. In particolare, in sinergia con le dirigenze scolastiche si è provveduto ad assicurare che gli ingressi principali agli istituti siano sempre presidiati dal personale scolastico così da tutelare l’utenza e controllare chi accede agli istituti. Oltre alle recenti circolari interne che prevedono l’accompagnamento delle classi negli spostamenti verso i laboratori o la palestre, così da limitare gli spostamenti autonomi degli studenti".

"Credo che, facendo sistema, le cose si risolvano. – ha concluso Braglia – Ci diamo tempo un mese circa per valutare se gli interventi proposti oggi servono e se sono sufficienti o serve qualcosa in più. Ma la prospettiva è quella di sperimentare azioni che possano portare la sicurezza dei ragazzi e che rendano tutti più tranquilli, nell’ottica dell’educazione e del benessere della scuola".