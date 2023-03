Corni, la mobilitazione non si ferma "A scuola vogliamo sentirci sicuri"

"Diamo le spalle alla violenza", questo lo slogan dello sciopero portato avanti dagli studenti dell’Istituto Corni ieri mattina. Uno sciopero dei ragazzi, questa volta in autonomia, che segue la manifestazione organizzata dai sindacati con professori e collaboratori scolastici il giorno prima. "La manifestazione di oggi – riferiscono alcuni studenti – è necessaria per far capire che finalmente anche noi riusciamo ad autogestirci e a dire la nostra in maniera autonoma. Ci sembra necessario far sentire la nostra voce, mettendoci in campo. La situazione è grave: non ci sentiamo al sicuro e non è bello studiare in un clima così teso". Erano in centinaia ieri fuori dall’istituto, con un megafono e la voglia di cambiare una situazione diventata ormai insostenibile. "Così non si può andare avanti – lamentano gli organizzatori – Tanti ragazzini sopratutto del primo e del secondo anno, non si sentono più sicuri a venire a scuola, per problemi con gli iscritti al professionale. Alcuni addirittura si sono messi in Dad (la tristemente famosa didattica a distanza, ndr). Non è più una situazione sicura per noi del tecnico. Ci sono ragazzi che hanno paura anche solo di uscire in cortile durante la ricreazione, basta un’occhiata sbagliata per provocare una rissa, come ad esempio è successo una settimana fa nell’atrio, quando è stato aggredito un bidello. Non solo, succede anche tra ragazzi: ci sono stati altri episodi di violenza, delle ‘spedizioni punitive’ in classe per andare a cercare un ragazzino. Non hanno rispetto, né per gli adulti, né per la scuola. Vengono nei bagni del tecnico, spaccano le maniglie e le porte, intasano i water". E aggiungono "Non vogliamo dire che al tecnico siamo tutti bravissimi e tranquilli, ma non c’erano mai stati così tanti problemi come quest’anno. È un anno molto difficile. Abbiamo avuto i carabinieri a scuola per una settimana tutti i giorni, per un motivo o per l’altro, e noi ci siamo stancati. Vorremmo venire a scuola in tranquillità e non avere paura di uscire in cortile durante la ricreazione. L’unica cosa che possiamo fare è farci ascoltare e far vedere che ci crediamo, infatti siamo contenti della grande affluenza di oggi, non c’era mai stato uno sciopero così negli ultimi cinque anni. E sciopereremo finché non cambierà qualcosa, a costo di perdere anche giorni di lezione". Gli studenti lamentano poi che non siano stati presi particolari provvedimenti nei confronti dei responsabili, "una volta se la sono cavata con una multa, ma nulla di più. Se una cosa del genere fosse successa in un’altra scuola sarebbero partite immediatamente denunce e sarebbero state coinvolte le autorità. Abbiamo parlato con preside e vicepreside, dicono che cercheranno di fare qualcosa. I professori, invece, sono i primi a incoraggiarci e a dirci di protestare, appoggiano questo sciopero e ne riconoscono l’importanza". D’altra parte, la scuola è un diritto che in questo momento gli studenti dell’Istituto Corni non sentono garantito. "Molti rimangono a casa o hanno deciso di cambiare scuola perché non si sono sentiti aiutati da nessuno".

Sofia Silingardi