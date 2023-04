Corni, pestaggio in classe Interrogato l’aggressore "Aveva offeso un amico"

di Valentina Reggiani

"Non ho interrotto nessuna lezione. Volevamo chiedere spiegazioni del suo comportamento, visto che aveva offeso un mio amico. Poi è nata la discussione. Mi dispiace per quanto accaduto". È stato interrogato mercoledì in questura, su delega della procura dei minori il 16enne italiano, studente del Corni Professionale accusato di aver aggredito, insieme ad altri due minori un coetaneo del vicino istituto tecnico. L’episodio risale allo scorso 24 febbraio quando, per l’ennesima volta, si era visto necessario l’intervento della polizia. Per ora il 16enne è l’unico indagato per i reati di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio – avendo interrotto, di fatto, la lezione in corso ma presto potrebbero restare ‘coinvolti’ anche gli altri due amici presenti al pestaggio.

Il legale difensore del 16enne ha presentato istanza di sequestro del telefonino della vittima poiché l’indagato ha fatto presente che – dopo l’episodio – che alcuni giovani amici del coetaneo si sarebbero accordati per picchiarlo all’esterno della scuola.

I fatti sono avvenuti la mattina del 24 febbraio quando il 16enne e i due amici, studenti del professionale, si sono introdotti ‘abusivamente’ al tecnico per – hanno spiegato – salutare altri amici. Ad un certo punto uno dei ragazzi che si trovava insieme al 16enne avrebbe bussato alla porta di una classe e la vittima, dopo averla aperta – in base alla versione fornita dall’indagato – lo avrebbe offeso, chiedendo cosa facesse nell’istituto. I tre si sarebbero momentaneamente allontanati per poi ripresentarsi poco dopo, allo scopo di chiedere spiegazioni delle offese e ‘fargliela pagare’. Una volta rientrati in classe i due amici dell’indagato avrebbero strattonato la professoressa e la bidella mentre il 16enne avrebbe iniziato a discutere con il ragazzino, per poi picchiarlo. Anche uno dei due amici dell’indagato lo avrebbe preso a pugni e alcuni studenti avrebbero fotografato i tre ‘violenti intrusi’. Da qui l’identificazione dei responsabili dell’aggressione.

La vittima aveva anche postato un video su Tik Tok dall’ ospedale in cui – parlando del pestaggio – ringraziava anche gli amici per averlo difeso in sua assenza. "Sono la mia seconda famiglia", scrive il minore sui social.