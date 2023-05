Corno alle Scale-lago Scaffaiolo Ok del Tar alla seggiovia: "Iter giusto, avanti col progetto"

Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato dagli ambientalisti sulla scelta della Regione di non chiedere la Valutazione di impatto ambientale per la costruzione della seggiovia che collegherà il comprensorio sciistico del Corno alle Scale, nel Bolognese, con il territorio di Fanano, precisamente sotto al crinale del lago Scaffaiolo.

Dunque, iter corretto e via libera alla costruzione della nuova infrastruttura che va a sostituire e a rinnovare due vecchi impianti. "Siamo molto soddisfatti – spiega il sindaco di Lizzano in Belvedere Sergio Polmonari – perché sapevamo di aver rispettato tutte le leggi. Mi chiedo che tipo di ambientalista sia chi si è opposto a questa seggiovia, dato che si passa da due impianti ad uno solo. Daremo subito il via ai bandi per i lavori". Plaude anche l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini: "Si tratta di un progetto strategico – ha dichiarato – per lo sviluppo del turismo della nostra regione. La nuova infrastruttura, dotata di agganci per le biciclette, andrà a sostituire le due seggiovie esistenti che verranno smantellate e offrirà un importante impulso non solo al turismo invernale, ma anche alle attività outdoor praticabili tutto l’anno in Appennino". Soddisfatto il centrodestra che chiede di accelerare: "Il collegamento rappresenta un intervento di grande valenza strategica – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti – ed è un’occasione per il rilancio del comprensorio". Opinione condivisa dal consigliere Michele Facci (Lega). Si uniscono al coro le associazioni di categoria: "È da anni – rivela il direttore di Confersercenti Bologna Loreno Rossi – che portiamo avanti la battaglia per la realizzazione di questi nuovi impianti in uno dei poli di sport invernali e di turismo estivo più prestigiosi di tutto l’Appennino italiano". Questa seggiovia potrebbe portare a uno sbocco modenese verso il territorio Toscano. Da tempo di parla del progetto di una seggiovia che della Doganaccia, frazione turistica di Abetone Cutigliano (PT), raggiungerebbe il crinale, con arrivo non distante da quello nei pressi del lago Scaffaiolo previsto dalla nuova infrastruttura. I due punti di arrivo sarebbero collegabili con gli sci.

Walter Bellisi