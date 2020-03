Modena, 19 marzo 2020 - Dodici decessi in 24 ore e 88 nuovi contagi, su un totale di 663 positivi. Sono questi i numeri forniti dal commissario regionale per l'emergenza Covid Sergio Venturi per la nostra provincia. Le persone che sono morte e sono risultate positive al Coronavirus nel territorio Modenese sono ad oggi 41 in tutto. La provincia di Modena non aveva mai raggiunto numeri così alti dall'inizio dell'emergenza.

Un tampone ogni 3-5 minuti: anche a Modena si sperimenta la modalità "rapida" per l'esecuzione del test che consente di verificare l'eventuale positività al coronavirus. Al momento è stata attivata per gli operatori sanitari rendendo così più agili le procedure per chi, avendo sintomi lievi, può spostarsi con la propria auto. "Già testato con successo in altri paesi, a Modena al momento viene effettuato per gli operatori sanitari identificati come contatti stretti di persone o pazienti covid-19 positivi e che presentano una sintomatologia compatibile con lo spostamento in auto", chiarisce Michele Lacirignola, Direttore del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, l'organismo che si occupa dello stato di salute dei dipendenti.

Il tampone, infatti, invece che a domicilio, viene eseguito tramite il finestrino sulla persona che rimane a bordo dell'automobile, riducendo così sia i tempi sia gli eventuali contatti, oltre ad evitare completamente l'ingresso in strutture sanitarie. Dal suo avvio nella giornata di ieri, è stato possibile effettuare circa 50 tamponi ad

operatori Ausl.



Consulenza psicologica al telefono

Al via il servizio di consulenza psicologica telefonica dedicato ai cittadini della provincia di Modena per la gestione dello stress legato alla diffusione del coronavirus. Un numero di telefono dedicato sarà attivo da domani, venerdì 20 marzo: a rispondere saranno gli psicologi dell'Azienda USL di Modena appositamente formati. Per fruire del servizio i cittadini possono chiamare il numero 059 3963401 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. La consulenza psicologica è gestita dai professionisti del Servizio di Psicologia dell'Azienda USL di Modena, impegnati anche in percorsi che, con modalità organizzative diverse, offrono supporto al personale sanitario in prima linea nell'assistenza e ai familiari delle persone decedute.