Modena, 29 aprile 2020 - I conti veri si faranno tra qualche mese, quando svaniranno gli effetti (e il sostegno) della cassa integrazione, o dei risparmi accumulati negli anni, e tante imprese saranno costrette a decidere se proseguire o meno la loro attività, nonostante i fatturati in rosso. Ma già ora, nei primi mesi del 2020, si iniziano a intravedere le prime (gravi) conseguenze del lockdown da Covid-19, un blocco totale che, stando alla road map della Fase 2, sarà ancora molto lungo per svariate realtà (non a caso, nelle ultime ore le associazioni di categoria hanno chiesto una ripartenza più accelerata).

Leggi anche Fase 2, la guida: seconde case, spostamenti e sport - "I lavoratori in cassa integrazione perdono ogni mese 500 euro" - "Sì ai fidanzati"

La dinamica in atto emerge chiaramente dall’elaborazione del Centro Studi e statistica della Camera di Commercio di Modena sul primo trimestre, che mostra un calo di 515 imprese registrate, passando dalle 72.761 di fine 2019 alle 72.246 di marzo. In termini percentuali si tratta di una variazione congiunturale del -0,7%, più pesante rispetto ai primi trimestri degli anni passati.

L’onda lunga del Coronavirus si fa sentire su tutto il tessuto economico locale, specialmente nell’apertura di nuove attività. Le restrizioni relative alla pandemia, infatti, hanno ridotto tutte le movimentazioni del Registro della Camera di Commercio, pertanto calano sia le imprese cessate non d’ufficio che risultano 1.691, con una variazione tendenziale del -7,6%, ma ancor di più le nuove iscritte, pari a 1.199, -17,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Quasi tutte le forme giuridiche sono in diminuzione: le società di persone scendono del 3,4%, le ditte individuali dell’1,5% e le ‘altre forme giuridiche’ del 2,9%, mentre continua il trend positivo per le società di capitali (+2,6%) anche se attenuato.

Quasi tutti i macrosettori mostrano variazioni tendenziali negative nel numero di aziende attive, più marcate in agricoltura (-1,9%) e nell’industria manifatturiera (-1,8%); anche il terziario risulta in complesso negativo (-0,6%), mentre si mantengono positive le costruzioni (+0,5%).

Nel dettaglio della manifattura, la diminuzione maggiore si rileva nella produzione di mezzi di trasporto (-4,5%), seguiti dall’industria del legno (-4,2%) e dal tessile abbigliamento (-3,9%). Il terziario è trascinato in territorio negativo dal ‘trasporto e magazzinaggio’ (-3,1%) e dal commercio (-2,4%), per il resto tutti gli altri comparti rimangono positivi, soprattutto nelle ‘attività finanziarie e assicurative’ (+3,9%), nella sanità e assistenza sociale (+2,6%) e nei ‘servizi di informazione e comunicazione’ (+1,6%).

Analizza il quadro generale il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Molinari: "Nell’ultimo mese di marzo le iscrizioni di nuove attività sono state quasi la metà di quelle registrate nello stesso mese degli anni scorsi. Gli ultimi scenari economici confermano l’avvio di una fase recessiva che vedrà una inversione di tendenza soltanto nel 2021. L’Ente camerale, per venire incontro alle esigenze immediate di liquidità delle imprese, ha già stanziato un primo milione di euro che confluirà in un fondo regionale per abbattere i costi dei finanziamenti ottenuti. Ulteriori 4 milioni saranno messi a disposizione a breve per sostenere la ripartenza e, tra le altre, le spese di adeguamento dei luoghi di lavoro per garantire l’operatività nel rispetto delle norme sulla sicurezza sanitaria di lavoratori e clienti".