Modena, 8 agosto 2020 - Modena maglia nera dei contagi in regione, con 15 nuovi casi. Tra questi un dipendente del Comune di Carpi. L’amministrazione ha reso noto che "un proprio dipendente è risultato positivo al test del Covid-19: la persona, la cui attività non prevede rapporti con il pubblico, sta trascorrendo il periodo di isolamento a domicilio. L’Ausl sta tracciando – in collaborazione con il Comune – i contatti più stretti per avviare le procedure previste Al momento, non è stato chiesto all’amministrazione di mettere in campo alcuna azione particolare: soltanto di continuare a rispettare le normali regole del distanziamento, dell’uso della mascherina, di lavarsi spesso le mani".



Sono 54 i nuovi positivi registrati ieri a livello regionale (dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si contano30.008 casi di positività). Di questi 54, 32 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di screening. In particolare, 25 erano già in isolamento (persone a cui il tampone è stato fatto quando già erano state poste in sicurezza), 24 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 22 sono collegati a rientri dall’estero (per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen).



Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano proprio a Modena, con 15 nuovi casi (nessun ricoverato) di cui 8 asintomatici e 11 relativi a persone che erano già in isolamento. Alcuni sono riconducibili a focolai già noti (2 al matrimonio di Pavullo, 1 al settore carni). Un nuovo positivo è tornato dalle ferie in Grecia, contagiando a sua volta tre contatti, gli altri sono riconducibili a casi isolati. Una persona si è presentata all’ospedale con i sintomi. I nuovi contagiati abitano a Castelnuovo (1), Fiorano (2), Modena (6), Pavullo (3), Soliera (1), Spilamberto (2). Nel Modenese, si aggiungono 8 nuovi guariti con doppio tampone negativo e 12 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi nel Modenese sono 3550 le persone guarite clinicamente, di cui 3503 con anche il doppio tampone negativo.



I guariti in regione salgono a 24.041 (+30). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.675 (23 in più di quelli registrati ieri). Purtroppo si registra un nuovo decesso in provincia di Bologna. Il numero totale sale dunque a 4.292. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.592 (+22 rispetto a ieri), circa il 95% dei casi attivi. Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 79 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, uno in più rispetto a ieri.

