Carpi (Modena), 18 aprile 2020 – “L’ho portato a prendere una boccata d’aria”: questa è stata la giustificazione di un uomo che ieri pomeriggio, in un parco cittadino, è stato fermato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a passeggiare con un criceto rinchiuso in una gabbietta.

“Ha bisogno di distrarsi, è diventato irascibile a stare in casa”, ha poi aggiunto. La giustificazione addotta, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente e così l’uomo è stato multato sia per aver violato il divieto di mobilità, sia per essere entrato all’interno di un parco, il cui accesso è stato inibito da apposita ordinanza comunale.

