Carpi (Modena), 12 settembre 2020 - Sessione straordinaria di tamponi oggi a Carpi, a seguito di due positività al Covid rilevate in persone che hanno preso parte alla nove giorni di preghiera islamica per commemorare il martirio del nipote di Maometto. La giornata clou è stata il 29 agosto quando in via Unione Sovietica, nella ’moschea’ del condominio ’Biscione’ concessa a una associazione islamica pakistana, hanno pregato un centinaio di persone. Per rendere possibile l’esecuzione veloce di una cinquantina di tamponi, cioè a tutte le persone residenti in provincia che erano presenti, l’azienda Usl di Modena in accordo con il Comune di Carpi ha predisposto l’attivazione, nel pomeriggio, di un punto aggiuntivo drive-through che sarà collocato proprio in via Unione Sovietica e rivolto solo ai partecipanti all’iniziativa. Altri tamponi relativi alla festa saranno eseguiti dalle Ausl di residenza dei partecipanti, ovvero Bologna, Reggio Emilia e Ferrara.

"Essendo state rilevate alcune positività, si è deciso di controllare tutti anche perché lunedì cominciano le scuole e vogliamo riaprirle in sicurezza", spiega l’assessore alla Sanità del Comune di Carpi, Tamara Calzolari. L’assessore sottolinea che si tratta di tamponi a scopo preventivo che vengono effettuati a 50 persone per ora asintomatiche, tra cui diversi bambini: "Era una festa per famiglie", aggiunge.

"Abbiamo organizzato l’evento rispettando le norme imposte dalle autorità, prefettura e questura – spiega l’organizzatore, Hasnain Abbas Bhatti – Tutti indossavano la mascherina, abbiamo predisposto ingressi e uscite separati, misurato la temperatura a tutti, c’era il gel igienizzante e abbiamo ridotto la partecipazione a centro persone. Tutti si sono registrati lasciando i propri recapiti". Grazie alle registrazioni, l’Ausl ha contattato tutti in breve tempo. Ai diretti interessati, che sono stati chiamati tramite la collaborazione degli organizzatori, viene chiesto di recarsi al punto drive-through con documento d’identità. "Proprio il fatto di aver rispettato tutte le norme di sicurezza ci fa sperare che non ci siano stati contagi all’interno del centro", aggiunge l’organizzatore.

Intanto ieri a Modena si sono contati nuovi 25 positivi (di cui 10 asintomatici), di cui solo uno ricoverato: siamo di nuovo la provincia con più nuovi casi in Emilia Romagna. I nuovi malati di Covid sono residenti a Modena (8), Maranello (4), Sassuolo (3), Mirandola (2), Carpi, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco, Castelvetro, Formigine, Pavullo, e uno fuori provincia. A questi si aggiungono 16 nuovi guariti con due tamponi negativi e 9 guariti clinicamente. Sono 3795 le persone guarite clinicamente in provincia, di cui 3714 con anche il doppio tampone negativo. Di questi 25, 6 sono rientri dall’estero (4 dal Marocco, 1 dall’Ucraina e 1 dalla Spagna), 7 da altre regioni (2 dalla Puglia, 2 dalla Sardegna, 1 dal Trentino, 1 dal Lazio e 1 dalla Campania), 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti e 2 sono casi sporadici.

