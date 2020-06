Modena, 10 giugno 2020 - Highlander ieri mattina ha lasciato il Policlinico e se un appellativo così te lo hanno dato i medici nel bel mezzo di un’epidemia destinata ai libri di storia, vuol dire che nel reparto Covid hai fatto qualcosa di eccezionale. Anzi, qualcosa di miracoloso, perché non vengono in mente altri termini rileggendo numeri del genere: 83 giorni in ospedale, 81 in terapia intensiva, 25 di sedazione totale. Highlander va per i 76 anni, li compirà giusto il tempo di riprendersi del tutto, e in realtà si chiama Mario Botti, è uno dei soci della Intereco di Fiorano (società che si occupa di smaltimento rifiuti) nonché, ora, protagonista di una di quelle vicende che aiutano a comprendere meglio questi mesi di emergenza sanitaria.

Dal 19 marzo scorso (giorno della festa del papà) in avanti la figlia Barbara ha avuto un appuntamento telefonico quotidiano che, tra alti e bassi, ha portato alla chiamata più attesa, quella delle dimissioni, un traguardo insperato nei giorni più difficili:"Quando rispondevo e sentivo dire ’Terapia Intensiva’ – ricorda Barbara Botti –, dal tono capivo già se le condizioni di mio padre era peggiorate o migliorate. Perché i medici hanno vissuto tutto sulla loro pelle e non smetterò mai di ringraziarli".

Questa storia comincia però un po’ prima, in un momento in cui il Covid era qualcosa di sussurrato nella nostra provincia, non la tragedia che tutti abbiamo, chi più e chi meno, conosciuto. "Ogni mattina andavo a prendere mio padre in auto, raggiungevamo insieme l’azienda e – ricorda la figlia –, i primi di marzo lui ha iniziato ad avere la tosse, io i sintomi di un raffreddore". Mascherine e precauzioni, per il timore delle difese immunitarie basse, prima di un quadro divenuto più chiaro grazie ad un’altra telefonata, dell’Ausl: "Ci hanno detto che eravamo entrati in contatto con una persona positiva al coronavirus e che potevamo essere stati contagiati. Così in effetti è stato per mio padre, mia madre, mio figlio ed io".

Isolamento domiciliare, insomma, mentre l’Italia imparava a conoscere il senso del termine lockdown. "Il 19 marzo ho chiamato l’ambulanza, perché le sue condizioni non mi convincevano. Da lì a poco, non essendo in grado di respirare autonomamente, lo hanno intubato. Non ha malattie pregresse, se non il diabete, ma il suo percorso è stato davvero miracoloso. Ottantatré giorni di ospedale, ottantuno di terapia intensiva – ripete Barbara Botti riprendendo le date di un vero calvario –, una polmonite, altre complicazioni come una emorragia e il citomegalovirus. Venticinque giorni di sedazione totale. A maggio le prime video-chiamate, poi ha ripreso a parlare e al Policlinico hanno cominciato a descrivere la sua storia come un miracolo".

Miracolo che si è chiuso ieri mattina: tutte le pericolose conseguenze del Covid sono state superate. "Lo hanno trasferito in una struttura di Gaiato e quando gliel’ho detto, ha sorriso. Ama l’Appennino. Ora affronterà un percorso di riabilitazione, ha ancora la polmonite. Ma dopo tutto quello ha passato è in condizioni sorprendenti". Se Mario Botti è diventato Highlander lo si deve quindi anche ai tanti professionisti che lo hanno accompagnato in questa impresa, che la figlia ci tiene a citare, uno per uno, "perché – spiega – ognuno di loro ha avuto un ruolo determinante. Dal professor Girardis alla dottoressa Leggio. Dallara, Ghidoni, De Salvo, Andreotti, Sitta, De Julis, Scotti, Farinelli, Bertani, Presutti. Se mio padre c’è riuscito è grazie a loro".