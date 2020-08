Modena, 27 agosto 2020 - Mancano poch i giorni all’avvio dell’anno scolastico a ’prova di pandemia’ e ancora i pediatri non hanno a disposizione linee guida chiare su come comportarsi. Il dottor Alfredo Ferrari è segretario della Federazione italiana medici pediatri di Modena (Fimp).

Dottore, molti suoi colleghi si lamentano per una situazione ancora poco chiara. E’ d’accordo?

"Le cose si stanno pian pano definendo e alcuni passaggi devono ancora essere chiariti, ma confido che all’inizio dell’anno scolastico saremo pronti ad affrontare la sfida. Già ora siamo reperibili dalle 8 alle 20, facciamo triage telefonico, quando necessario visite in presenza e molti di noi anche videochiamate".



Si teme che, anche in caso di banale raffreddore, il bambino dovrà essere sottoposto a tampone. E’ vero?

"Quelli che l’anno scorso erano banali sintomi da raffreddamento, quest’anno prevedono un allontanamento automatico dalla scuola. Chi ha tosse o raffreddore anche senza febbre dovrà rimanere a casa in osservazione. Sarà poi il pediatra, in base ai sintomi e al contesto e alla storia familiare, a decidere se effettuare il tampone. Sono consapevole che su di noi grava una responsabilità enorme ma decideremo come sempre in scienza e coscienza".



Come si distingue il Covid dagli altri virus che circolano nelle scuole?

"Gli altri virus ci saranno come sempre e i sintomi del Covid nei bambini sono quelli di molte altre virosi. Ci baseremo appunto anche sul contesto familiare, ma vogliamo capire che margine di discrezionalità abbiamo in merito, ciò è però ancora in via di definizione da parte delle istituzioni".



Alcuni genitori sono spaventati. Con la riapertura delle scuole ci sarà un boom di contagi?

"I bambini, secondo quanto sappiamo finora, sono meno suscettibili al contagio e, se contraggono il virus, sono di solito asintomatici o presentano sintomi lievi. E sembra che più sono piccoli, meno siano contagianti. Sarà fondamentale rispettare le regole, ma la scuola deve ripartire, ovviamente in sicurezza. E i genitori devono accompagnare i figli a scuola serenamente, senza trasmettere ansie. Già le nuove modalità d’ingresso saranno diverse, la famiglia deve quindi manifestare un atteggiamento positivo e incoraggiante".



La scuola deve ripartire. Perché è una priorità?

"Noi pediatri crediamo molto nella riapertura delle scuole, per tutti i bambini, in modo particolare per quelli che vivono in situazioni sociali disagiate o per chi ha bisogni speciali, è fondamentale poter esercitare il diritto all’educazione. Un vuoto educativo in età pediatrica si ripercuote a distanza per tutta la vita. I bambini più piccoli hanno il diritto di frequentare la scuola in presenza e non con strumenti digitali".



Mascherina alle elementari. Favorevole o contrario?

"L’uso della mascherina è previsto dal decreto ministeriale a partire dai 6 anni d’età. Non si deve credere che provochi danni alla salute. Certo con la mascherina si rischia di alterare la comunicazione e la relazione sia tra i pari che con gli educatori perché viene meno la mimica facciale. Per i più grandi è invece una misura indispensabile di sicurezza".



Tamponi ’lampo’. Li aspettate con 'ansia'?

"Ancora non sono del tutto attendibili, ma se arrivassimo ad averli, con un esito certo, sarebbero molto utili per accorciare i tempi di effettuazione e refertazione".



Test sierologico al personale scolastico, sì o no?

"Assolutamente sì, poiché in caso di positività si passa subito al tampone e si possono prevenire eventuali contagi nelle scuole".



Vaccino antinfluenzale, giusto farlo in età pediatrica?

"La Regione ha fatto una scelta condivisibile: focalizzare l’attenzione sui bambini malati cronici, una categoria che ancora non raggiunge la copertura vaccinale raccomandata. Il vaccino antinfluenzale deve essere fatto prima di tutto a questi bambini".



Affidare i bambini ai nonni è ancora rischioso per la salute degli anziani?

"Queste misure si mettono in pratica per ridurre la circolazione del virus a favore di chi è cagionevole, per età o per malattie croniche. Lasciare i bambini ai nonni per ora è ancora una condizione a rischio".