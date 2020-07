Modena, 20 luglio 2020 - Un 17enne e una giovane di 19, amici stretti della ragazzina che si è probabilmente contagiata durante la vacanza al mare a Riccione, sono risultati positivi al tampone. Entrambi sono asintomatici e sono stati trasportati, con un’ambulanza speciale, nelle loro abitazioni a Modena dove dovranno stare in stretto isolamento per almeno due settimane. Continuano intanto i controlli dell’Ausl di Rimini su tutte le persone (una quarantina) che hanno avuto contatto con la minorenne modenese che si è scoperta ammalata di Covid perché, a causa di un dolore all’orecchio, si è recata a pronto soccorso dell’ospedale della Riviera dove è stata, come da prassi, sottoposta anche al tampone. Non si esclude quindi di trovare altri casi legati proprio alla minorenne.

Intanto in regione continuano a salire i contagi: ieri erano 51 in più (29.178 casi di positività in totale) di cui 42 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening. A Modena invece i nuovi casi sono 5 (uno di Castelnuovo e 4 di Modena città) di cui 2 asintomatici. Di questi 5 nuovi positivi, quattro sono contatti stretti di persone risultate positive nei giorni scorsi (di cui uno è relativo al focolaio individuato nell’azienda di lavorazione carni ed era già in isolamento domiciliare) e uno ha eseguito il tampone a seguito dell’accesso in ospedale.

Sul fronte delle guarigioni si aggiungono 4 nuove persone con doppio tampone negativo e 11 guariti clinicamente. A ieri erano 3459 le persone guarite clinicamente, di cui 3435 con anche il doppio tampone negativo. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero. A livello regionale i tamponi effettuati da ieri sono 2.730, per un totale di 576.284. A questi si aggiungono anche 1.036 test sierologici.

I guariti salgono a 23.638 (+19) tra i contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.266 (32 in più di ieri). Non si registra alcun nuovo decesso. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.177 (+ 36). Restano 8 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 81 (- 4 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.638 (+19 rispetto a ieri): 202 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.436 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Ecco l’andamento regionale provincia per provincia: 4.576 a Piacenza (+ 6), 3.741 a Parma (+ 6, di cui 2 sintomatici), 5.049 a Reggio Emilia (+ 11, di cui 1 sintomatico), 4.042 a Modena (+ 5, di cui 2 sintomatici), 5.145 a Bologna (+ 3); 406 a Imola (+ 1, sintomatico), 1.070 a Ferrara (+3, 1 sintomatico); 1.124 a Ravenna (+ 9, 1 sintomatico), 972 a Forlì (+ 4), 822 a Cesena (+ 1, sintomatico) e 2.231 a Rimini (+2).