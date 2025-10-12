Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Modena
Cronaca"Corpo Unico del Frignano. Evitiamo decisioni frettolose"
12 ott 2025
REDAZIONE MODENA
"Corpo Unico del Frignano. Evitiamo decisioni frettolose"

Cgil e Cisl del Frignano intervengono sulle conseguenze dell’uscita dei comuni di Montecreto e Fiumalbo dal Corpo unico di polizia locale del Frignano, sia per il territorio che per i lavoratori. Marinella Ricci (coordinatrice Cgil) e Stefano Mussi (coordinatore Cisl), dicono infatti: "Innanzitutto non siamo convinti che l’uscita dalle gestioni associate sia la soluzione ai problemi riferiti dai singoli comuni. I sindaci sono sicuri che ritornando alla gestione diretta delle singole municipalità il servizio sia più economico e più efficiente ed adeguato ai tempi? Oggigiorno la complessità dei servizi è molto aumentata rispetto al passato, sono cambiati i bisogni dei cittadini così come sono diventati più complessi i requisiti tecnico professionali che bisogna assicurare". Ricci e Mussi chiediamo ai sindaci "di non prendere decisioni che si potrebbero rivelare avventate e continuare la discussione approfondendo il tema dei costi e della relativa sostenibilità, facendo chiarezza sui costi e sulle condizioni economiche necessarie per proseguire la gestione associata". "Ricordiamo – evidenziano i sindacati – che l’eventuale decisione di uscita dal Corpo non lascerà senza conseguenze i lavoratori: attualmente in organico ci sono 27 agenti, di cui 3 a tempo determinato".

g.p.

© Riproduzione riservata

SindacatiPolizia Locale