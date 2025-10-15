Corpo unico, Montecreto e Fiumalbo escono

Montecreto e Fiumalbo hanno ribadito ieri in un lungo incontro all’Unione del Comuni del Frignano il loro recesso dal Corpo unico intercomunale di Polizia Municipale, per il quale comunque tutti i sindaci hanno concordato una pausa di riflessione di due settimane per approfondire eventuali margini di soluzione unitaria. Dei dieci comuni inizialmente aderenti alla convenzione, Serramazzoni e Riolunato erano usciti anni fa mentre a fine dello scorso settembre furono i Consigli comunali di Montecreto e Fiumalbo a votarne il recesso dal 1° gennaio 2026. In questo periodo quindi si sono tenute intense trattative per trovare una nuova convenzione per tornare a riunire i comuni, anche perché con soli sei comuni aderenti si sarebbero persi i contributi regionali (concessi solo se aderiscono alle convenzioni almeno l’80% degli enti). In alternativa lo scioglimento del Corpo Unico, con pareri discordi di alcuni esponenti politici, mentre i sindacati si sono opposti.

Ieri dunque la riunione dei dieci sindaci presieduta da Lorenzo Checchi presidente dell’Unione dei dieci Comuni del Frignano. Corrado Ferroni, sindaco di Pievepelago, ha avuto la nomina di Assessore alla Polizia locale dell’Unione per verificare i presupposti di una nuova convenzione. "Ci siamo presi due settimane di tempo -dice Ferroni- per approfondire la situazione entrando nel merito delle problematiche emerse e valutare nuove proposte. Faccio un appello affinché questa pausa serva da seria riflessione sulle future conseguenze delle scelte da effettuare. Io personalmente vedo la mancata unità nella gestione associata come una grave sconfitta ed impoverimento del territorio, una regressione dei livelli istituzionali verso la popolazione che necessita sempre più di sicurezza e di argini alla frammentazione dei servizi. Evidenzio inoltre l’importanza che gli agenti mantengano una adeguata professionalità nei limiti imposti dalle vigenti normative, assicurata dall’Unione, difficilmente raggiungibili nei singoli enti". Professionalità riconosciuta dal sindaco di Montecreto, Giuseppe Ballotti, che però ha spiegato che "Il nostro recesso è basato solo su dati oggettivi, in base al rapporto costi/benefici. Non vi è alcun risvolto polemico verso alcuno e riconosciamo l’apprezzata professionalità degli agenti". Il Sulpl, il Sindacato della Polizia Locale è preoccupato per ciò che potrà comportare per i lavoratori e i cittadini.

g. p.