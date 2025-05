Corri in Croce blu e Avap senza frontiere a Sassuolo

Un sabato all’insegna dello sport e volontariato al Parco Ducale di Sassuolo dove nel pomeriggio di oggi prenderanno vita due importanti iniziative: la "Corri in Croce Blu", camminata e corsa non competitiva edizione 2025 tra centro città e parchi, e la seconda edizione di "AVAP Senza frontiere". L’evento, patrocinato dal Comune di Sassuolo e organizzato in collaborazione con l’associazione ROCK’s e il Gruppo Alpini di Sassuolo, unisce il benessere fisico alla promozione del volontariato e alla diffusione di buone pratiche in materia di sicurezza e primo soccorso. A partire dalle 15, per tutto il pomeriggio, saranno attivi, gli stand formativi, curati dalle associazioni locali, dove i cittadini potranno assistere e partecipare a dimostrazioni di manovre salvavita. Alle 17,30 prenderà il via la camminata / corsa podistica non competitiva "Corri in Croce Blu", una manifestazione aperta a tutti. La corsa si svolgerà in memoria di Giuliano Lamazzi e Gianni Grandi, storici volontari della Croce Blu. Alle 19,30 avrà inizio la seconda edizione di "AVAP Senza Frontiere", divertenti gare tra le sei associazioni presenti che si sfideranno "all’ultimo presidio" sempre al parco Ducale di Sassuolo, il tutto accompagnato da buon buon cibo e musica.

l.c.