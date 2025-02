Corriere derubato in via Malipiero

Ha atteso che il corriere parcheggiasse il furgone e scendesse dal mezzo per effettuare una delle consegne previste. Quando si è reso conto che la vittima si trovava a qualche metro di distanza, ha accostato l’auto, ha rotto il finestrino del furgone con un tombino in ghisa e si è appropriato dei pacchi contenuti all’interno, pronti per essere consegnati. Dopo di che è fuggito a tutta velocità.

Il furto lampo è avvenuto ieri pomeriggio in via Malipiero, nei pressi del Conad di Modena Est. A quanto pare il corriere, vittima del colpo ha provato anche a rincorrere il ladro, ma non è riuscito nell’intento dal momento che il balordo è sfrecciato in auto con tanto di refurtiva, tagliando anche la strada alle auto che sopraggiungevano da via 9 gennaio.

Sul posto, chiamati dalla vittima del colpo sono subito intervenuti gli agenti della volante che hanno dato raccolto la testimonianza della vittima, ponendosi poi alla ricerca del balordo. La notizia ha subito fatto il giro dei social, con tanto di foto. Inizialmente si parlava di rapina violenta ai danni del corriere ma, successivamente, è emerso come si trattasse in realtà di un furto.