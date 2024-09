Corrieri della droga arrestati dalla polizia

Stavano percorrendo la strada a bordo di un’auto quando sono stati fermati per un normale controllo. Gli agenti, notando che i due soggetti si mostravano particolarmente agitati, hanno ispezionato l’auto trovando a bordo della vettura diverse dosi di droga, già pronte per essere piazzate sul mercato. Nei confronti dei due spacciatori, entrambi marocchini di 25 e 27 anni sono scattate le manette. L’episodio è avvenuto martedì sera nei pressi del centro di Sassuolo. A fermare i due corrieri della droga sono stati gli agenti del commissariato, impegnati nei controlli del territorio. Trattandosi di persone ‘note’ e soprattutto particolarmente agitate, i poliziotti hanno quindi effettuato una perquisizione sul mezzo trovando, nascosti all’interno del vano portaoggetti 50 grammi di hashish e 33 grammi di cocaina. I due connazionali, entrambi con parecchi precedenti sono stati arrestati. Uno dei due, tra l’altro, nascondeva addosso una somma ingente: 1200 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Ieri mattina, all’esito della direttissima l’arresto è stato convalidato e nei confronti dei due stranieri è stato disposto l’allontanamento da Modena e provincia.